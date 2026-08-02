De toutes les plateformes de SVOD, Apple TV n’est probablement pas la plus populaire auprès du grand public. En tout cas, pas face à un Prime Video, un Disney+ ou un Netflix par exemple. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cela n’empêche pas au service d’offrir à ses abonnés de nombreux programmes aujourd’hui devenus emblématiques, à l’instar de séries comme Ted Lasso, Severance ou encore The Morning Show. Mais puisque toutes les bonnes choses ont une fin, c’est maintenant officiel : la saison 5 de The Morning Show, justement, sera la dernière.

C’est confirmé, The Morning Show prendra fin avec sa saison 5

Confirmée récemment par Apple TV, la nouvelle a forcément été accueillie avec une certaine tristesse par les fans de la série, qui suivent les aventures des personnages portés par Jenifer Aniston (Friends) et Reese Witherspoon (Big Little Lies) depuis 2019. Pour rappel, The Morning Show suit le quotidien d’Alex Levy et Bradley Jackson, deux animatrices d’une émission matinale tentant de se faire une place dans un milieu sous haute pression.

Créée Jay Carson, la série d’Apple TV s’inspire notamment de l’émission Today de la NBC, extrêmement populaire aux États-Unis, et rebondit régulièrement sur des thématiques faisant l’actualité : rapports de pouvoir entre hommes et femmes, mouvement Me Too, pression médiatique, etc. Et outre son casting d’exception, qui a notamment vu passer de grandes pointures telles que Steve Carell (The Office), Kelly Clarkson et même Marion Cotillard (Inception), c’est d’ailleurs ce qui a valu à The Morning Show de nombreuses nominations au fil des années.

Car même si les critiques sont nombreuses à souligner la présence de faiblesses dans son écriture, cela n’empêche pas aux spectateurs d’Apple TV de rester irrémédiablement séduits par le côté soap de la série, qui peut notamment compter sur le charisme à toute épreuve d’Aniston et Witherspoon pour rendre le show des plus captivants. Reste maintenant plus qu’à attendre 2027 pour découvrir comment se conclura The Morning Show au terme de sa saison 5.

Tout ce que l’on sait sur cette dernière saison

Notons qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, peu de détails ont pour l’instant été révélés sur cette ultime saison. Renouvelée en septembre 2025, celle-ci est actuellement en cours de tournage et devrait sans doute de nouveau compter un total de 10 épisodes. Plusieurs acteurs, tels que Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Lizzy Caplan (Masters of Sex) ou encore Jeff Daniels (The Newsroom) ont été annoncés comme rejoignant le casting de la série d’Apple TV, qui devra en revanche se passer de Greta Lee en raison d’un conflit d’emploi du temps.

Source : Apple TV