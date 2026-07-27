Voici le programme films et séries de la toute dernière semaine de juillet 2026 sur la plateforme SVOD Disney+ en attendant de connaître celui d'août 2026.

Un mois de juillet 2026 plutôt calme pour Disney+ se clôture cette semaine avant de passer à août, avec un programme que la plateforme SVOD doit encore pleinement dévoiler. À ce titre, ce weekend qui va marquer le début du mois suivant apparaît pour l'instant vide du côté de la marque aux grandes oreilles, et le reste est malheureusement assez faible également, avec une seule nouveauté dans les deux catégories films et séries.

Le seul nouveau film Disney+ de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026

Commençons par les nouveautés films à attendre cette semaine du 27 juillet au 2 août 2026 sur Disney+, avec en l'occurrence une unique nouveauté, et qui s'adresse par ailleurs surtout à un jeune public. Le nouveau programme du côté des longs-métrages pour la plateforme SVOD de Mickey arrive donc le 30 juillet 2026 et s'intéresse justement à l'emblématique mascotte aux grandes oreilles. Il est en effet question d'un épisode spécial de La Maison de Mickey, intitulé La Ferme de Mickey, où la souris iconique va donc se la jouer agriculteur.

Sauf à ce que Disney+ ait prévu du nouveau côté films dès ce weekend pour marquer le début de son programme d'août 2026, c'est malheureusement tout pour l'instant, en attendant le 6 août la semaine prochaine pour avoir arriver le prochain long-métrage confirmé sur la plateforme, à savoir Predator Badlands.

30 Juillet 2026 La Maison de Mickey : La Ferme de Mickey (épisode spécial)



© Disney

La seule nouvelle série de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026

Même son de cloche du côté du programme séries de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026 sur Disney+, avec une seule nouveauté notable disponible dès aujourd'hui : la saison 1 de Furious, une érie dramatique créée par Elizabeth Meriwether avec Emmy Rossum (Shameless), dans laquelle l'actrice incarne une femme sur les traces d'une tueuse en série, qui s'inspire du film Black Widow (rien à voir avec l'agent Natasha Romanoff de Marvel en revanche) de 1987.

Là encore, de ce qu'on sait du programme d'août sur Disney+, le premier weekend du mois ne prévoit pas d'autre nouveauté. Il faudra alors revenir la semaine prochaine pour la première grosse sortie confirmée du mois côté séries, avec le 5 août 2026 le retour de Star Wars Visions.

27 Juillet 2026 Furious - Saison 1



Source : Disney+