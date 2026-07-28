Prime Video prépare la sortie de Reacher saison 4 avec une bande-annonce officielle révélée à l'occasion de la Comic-Con de San Diego le week-end dernier.

Le héros des romans de Lee Child va revenir sur Prime Video. Le service de streaming d'Amazon était présent à la Comic-Con 2026 pour présenter la bande-annonce de la saison 4 de Reacher. Alors que la sortie est proche, le public découvre un nouvel aperçu des prochaines aventures de ce héros brut de pomme, prêt à affronter de nouveaux défis.

La saison 4 de Reacher dévoile son trailer

Jack Reacher va faire un retour en force cet été sur Prime Video avec la saison 4 de la série éponyme. L'ex-policier militaire va être confronté à un nouveau complot avec cette adaptation du 13ᵉ roman de Lee Child, intitulé Gone Tomorrow. Après qu'une femme s'est donnée la mort sous ses yeux, la police l'arrête comme suspect. Sauf que lui, c'est cette disparition qu'il juge suspecte. Il va donc s'évader et tenter de résoudre l'affaire lui-même.

Avec des notes très enthousiastes de la presse (96 % sur Rotten Tomatoes) et du public (80 %), Reacher fait partie des séries d'action les plus plébiscitées de Prime Video. Dès lors, la saison 4 est évidemment très attendue. D'autant plus que cette bande-annonce donne le ton. Jack n'ira pas par quatre chemins pour faire la lumière sur cette histoire. Parviendra-t-elle à battre les 55,6 millions de visionnages de la saison 3 ?

Qui est au casting de la suite de la série Prime Video ?

La saison 4 de Reacher va évidemment ramener une bonne partie du casting des précédentes saisons, Alan Ritchson en tête. Mais, la série Prime Video va aussi accueillir de nouvelles personnalités. On pourra notamment compter sur la présence à l'écran de Kathleen Robertson, Sydelle Noel ou encore Chris Marquette. Plus surprenant, la série d'action va même accueillir la chanteuse française Anggun :

Alan Ritchson : Jack Reacher

Christopher Marquette : Jacob "Jake" Merrick

Agnez Mo : Lila Hoth

Anggun : Amisha Hoth

Kathleen Robertson : Elsbeth Samson

Kevin Corrigan : Detective Docherty

Jay Baruchel : Jacob Merrick

Sydelle Noel : Tamara Green

Kevin Weisman : Russell Plum

Marc Blucas : John Samson

Quelle est la date de sortie de la nouvelle saison de Reacher sur Prime Video ?

Reacher saison 4 sera bientôt disponible dans votre abonnement Prime Video. En effet, la date de lancement de la saison 4 est fixée au 12 août 2026. Les trois premiers épisodes sortiront directement, puis les suivants seront diffusés un à un chaque semaine. Par conséquent, vous n'avez plus que deux semaines à patienter pour assister au retour d'Alan Ritchson dans la peau de Jaack.