À quelques jours du coup d’envoi du mois d’août 2026, Netflix lève le voile sur son programme à venir, avec de nombreux films cultes et la fin d’une série très attendue.
Tandis que nous nous trouvons désormais aux portes du mois d’août 2026, l’heure est venue pour les différents services de dévoiler leur programme pour les semaines à venir. Et cela concerne tout autant le monde du jeu vidéo, en témoigne l’annonce des prochains jeux gratuits du PS Plus, que celui de la SVOD, chacune des plateformes dévoilant progressivement les futurs ajouts de son catalogue. À commencer par Netflix qui, comme toujours, prend de l’avance sur la concurrence avec un programme on ne peut plus chargé.
Tous les films Netflix du mois d’août 2026
Côté films, tout d’abord, les abonnés pourront notamment profiter de The Whisper Man, production originale de Netflix mettant en scène Adam Scott, Michelle Monaghan et Robert De Niro dans un thriller adapté d’un roman éponyme. Pour le reste, le mois d’août sera essentiellement marqué par l’arrivée d’un grand nombre de films cultes et de grosses licences, à l’instar d’Edge of Tomorrow (avec Tom Cruise), Ballerina (spin-off de John Wick), Suicide Squad (univers DC), Un indien dans la ville (comédie française) ou Gran Turismo (adapté du jeu vidéo).
- 01/08
- Alors on danse
- Turbulence
- 02/08
- Le Professeur Foldingue
- La famille Foldingue II
- En eaux très troubles
- 05/08
- Big Chicken : Le complot de la malbouffe – Documentaire
- On sourit pour la photo
- 06/08
- Edge of Tomorrow
- Contagion
- Zodiac
- 07/08
- Deep Impact
- 08/08
- Robin des bois
- Ballerina
- Les têtes givrées
- 09/08
- Gran Turismo
- 11/08
- MOURINHO – Documentaire
- Les Ensorceleuses
- 12/08
- Suicide Squad
- Ce dont rêvent les filles
- 13/08
- John Q
- La rumeur court…
- Tom & Jerry
- Le loup et le lion
- 14/08
- A.I. Intelligence artificielle
- Sex Trip
- 15/08
- Bonne conduite
- Rex – Chien Pompier
- 16/08
- Blue Beetle
- 17/08
- The Island
- Desperado
- 19/08
- La Guerre selon Charlie Wilson
- Belle fille
- 21/08
- Manuel de survie à l'apocalypse zombie
- Last Days of Summer
- 22/08
- Les Flingueuses
- Avis De Mistral
- 25/08
- L'Envers du sport : Le témoignage de Vince Young – Documentaire sportif
- 26/08
- Un indien dans la ville
- 28/08
- The Whisper Man
- 30/08
- Restez sains et saufs, Ma
Toutes les séries d’août 2026
Côté séries, Netflix nous réserve également un gros programme le mois prochain avec, notamment, l’arrivée du grand final d’Outer Banks avec sa saison 5, mais aussi la suite de certaines séries originales telles que Ma vie avec les Walter Boys, 1670 ou encore Cent ans de solitude. Les amateurs d’animes pourront de leur côté profiter de L’Héroïne au ruban, tandis que Netflix mettra en parallèle le paquet sur les télé-réalités avec les premiers épisodes de la saison 5 de Nouvelle École, la saison 3 de Love is Blind ou encore les quotidiennes de Secret Story.
- Tout au long du mois
- Secret Story : les quotidiennes + un prime par semaine (via TF1+)
- 01/08
- Chicago Police Department – Saisons 1 à 5
- 04/08
- Les Tudors – Saisons 1 à 4
- 05/08
- 1670 – Saison 3
- Cent ans de solitude – Partie 2
- 06/08
- Ma vie avec les Walter Boys – Saison 3
- 07/08
- Le Dernier Refuge
- Ricky Gervais Alley Cats
- 08/08
- L'Héroïne au ruban – Anime
- 15/08
- Fairy Tail – Saison 4, anime
- 17/08
- Cocomelon : Le petit jardin du savoir – Jeunesse
- 18/08
- SEAL Team – Saisons 1 à 7
- 19/08
- Love Is Blind : Royaume-Uni – Saison 3, télé-réalité
- 20/08
- Outer Banks – Saison 5
- 26/08
- Nouvelle École – Saison 5, épisodes 1 à 3, compétition
- Cent ans de solitude – Partie 2 : Le grand final
Source : Netflix