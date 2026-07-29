À quelques jours du coup d’envoi du mois d’août 2026, Netflix lève le voile sur son programme à venir, avec de nombreux films cultes et la fin d’une série très attendue.

Tandis que nous nous trouvons désormais aux portes du mois d’août 2026, l’heure est venue pour les différents services de dévoiler leur programme pour les semaines à venir. Et cela concerne tout autant le monde du jeu vidéo, en témoigne l’annonce des prochains jeux gratuits du PS Plus, que celui de la SVOD, chacune des plateformes dévoilant progressivement les futurs ajouts de son catalogue. À commencer par Netflix qui, comme toujours, prend de l’avance sur la concurrence avec un programme on ne peut plus chargé.

Tous les films Netflix du mois d’août 2026

Côté films, tout d’abord, les abonnés pourront notamment profiter de The Whisper Man, production originale de Netflix mettant en scène Adam Scott, Michelle Monaghan et Robert De Niro dans un thriller adapté d’un roman éponyme. Pour le reste, le mois d’août sera essentiellement marqué par l’arrivée d’un grand nombre de films cultes et de grosses licences, à l’instar d’Edge of Tomorrow (avec Tom Cruise), Ballerina (spin-off de John Wick), Suicide Squad (univers DC), Un indien dans la ville (comédie française) ou Gran Turismo (adapté du jeu vidéo).

01/08 Alors on danse Turbulence

02/08 Le Professeur Foldingue La famille Foldingue II En eaux très troubles

05/08 Big Chicken : Le complot de la malbouffe – Documentaire On sourit pour la photo

06/08 Edge of Tomorrow Contagion Zodiac

07/08 Deep Impact

08/08 Robin des bois Ballerina Les têtes givrées

09/08 Gran Turismo

11/08 MOURINHO – Documentaire Les Ensorceleuses

12/08 Suicide Squad Ce dont rêvent les filles

13/08 John Q La rumeur court… Tom & Jerry Le loup et le lion

14/08 A.I. Intelligence artificielle Sex Trip

15/08 Bonne conduite Rex – Chien Pompier

16/08 Blue Beetle

17/08 The Island Desperado

19/08 La Guerre selon Charlie Wilson Belle fille

21/08 Manuel de survie à l'apocalypse zombie Last Days of Summer

22/08 Les Flingueuses Avis De Mistral

25/08 L'Envers du sport : Le témoignage de Vince Young – Documentaire sportif

26/08 Un indien dans la ville

28/08 The Whisper Man

30/08 Restez sains et saufs, Ma



Toutes les séries d’août 2026

Côté séries, Netflix nous réserve également un gros programme le mois prochain avec, notamment, l’arrivée du grand final d’Outer Banks avec sa saison 5, mais aussi la suite de certaines séries originales telles que Ma vie avec les Walter Boys, 1670 ou encore Cent ans de solitude. Les amateurs d’animes pourront de leur côté profiter de L’Héroïne au ruban, tandis que Netflix mettra en parallèle le paquet sur les télé-réalités avec les premiers épisodes de la saison 5 de Nouvelle École, la saison 3 de Love is Blind ou encore les quotidiennes de Secret Story.

Tout au long du mois Secret Story : les quotidiennes + un prime par semaine (via TF1+)

01/08 Chicago Police Department – Saisons 1 à 5

04/08 Les Tudors – Saisons 1 à 4

05/08 1670 – Saison 3 Cent ans de solitude – Partie 2

06/08 Ma vie avec les Walter Boys – Saison 3

07/08 Le Dernier Refuge Ricky Gervais Alley Cats

08/08 L'Héroïne au ruban – Anime

15/08 Fairy Tail – Saison 4, anime

17/08 Cocomelon : Le petit jardin du savoir – Jeunesse

18/08 SEAL Team – Saisons 1 à 7

19/08 Love Is Blind : Royaume-Uni – Saison 3, télé-réalité

20/08 Outer Banks – Saison 5

26/08 Nouvelle École – Saison 5, épisodes 1 à 3, compétition Cent ans de solitude – Partie 2 : Le grand final



Source : Netflix