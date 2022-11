La phase 5 du MCU débutera dès le 15 février 2023 avec la sortie en salles d’Ant-Man 3. Ce second segment de la saga multivers s’achèvera en juillet 2024 avec le film Thunderbolts. Entre-temps, plusieurs autres héros reviendront sur grand écran dont Captain Marvel accompagnée de deux nouvelles têtes : Miss Marvel et Monica Rambeau. Alors que ce nouveau trio n’arrivera pas avant juillet 2023, le film The Marvels est déjà victime d’un gros leak.

Les costumes de The Marvels dévoilés

En mars 2019, Marvel lançait sur grand écran l’un des personnages les plus forts du MCU : Captain Marvel. L’héroïne reviendra pendant l’été 2023 accompagnée de deux nouvelles venues, toutes deux introduites dans des séries Disney+. Miss Marvel, avec son adaptation éponyme, et Monica Rambeau dans WandaVision. Elles seront toutes les trois réunies dans ce que beaucoup considèrent comme Captain Marvel 2 : The Marvels. Si le film n’est pas attendu avant le 26 juillet 2023, l’éditeur prépare déjà en interne le merchandising autour de cette production. Ce qui devait arriver arriva : une première image a fuité et révèle le costume des héroïnes. Tout ça à cause d'un coussin...

Pas de surprise de Kamala Khan et Carol Danvers, puisqu’ils restent sensiblement similaires à ceux aperçus dans la série Miss Marvel. En revanche, celui de Monica Rambeau est tout nouveau. Le personnage n’avait pas de costume dans WandaVision, série où elle a obtenu ses pouvoirs en étant déphasée à de multiples reprises en entrant dans l’enceinte de Westview. Pour l’heure, nous ne savons pas encore si son nom de héros sera Photon ou Spectrum.