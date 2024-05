L'adaptation au cinéma de la série événement The Mandalorian aura en effet droit à un casting galactique. En plus de Pedro Pascal et Katee Sackhoff, une autre actrice de renom pourrait également se joindre à l'aventure. Et il s'agit en prime d'une véritable spécialiste des œuvres de science-fiction.

Un film The Mandalorian qui s'annonce prometteur

En attendant des nouvelles d'une potentielle quatrième saison, les fans de The Mandalorian ont pour l'instant de quoi se réjouir concernant le film. D'après TheInSneider, l'iconique actrice Sigourney Weaver (Alien, Avatar) serait en discussion pour rejoindre le casting. Autant dire qu'elle en connaît un rayon s'agissant de jouer dans des films de science-fiction. C'est malheureusement pour l'instant tout ce que nous savons à ce sujet. Difficile pour l'heure de déterminer si elle sera là pour aider Din Djarin et Grogu, ou en être une antagoniste. Elle viendra en tout cas épauler la tout aussi iconique Katee Sackhoff (BattleStar Galactica), qui reprendra le rôle de Bo Katan, s'agissant du casting féminin.

Rappelons que le film The Mandalorian est, comme la série, chapeauté notamment par Jon Favreau et Dave Filoni. Ceux-ci ont prouvé à plusieurs reprises leur capacité à raconter des histoires intéressantes au sein du vaste univers de Star Wars. Ce film basé sur la série phare de Disney+ se montre par ailleurs spécial sur un autre point. Il s'agit en effet du premier film inspiré des œuvres de George Lucas sous l'égide de Disney depuis le controversé Rise of the Skywalker sorti en 2019.

Une certaine pression en beskar trempé repose donc sur les épaules du film The Mandalorian. Gageons cependant que Pedro Pascal (The Last of Us) et Kathee Sackhoff sauront satisfaire les fans. L'ajout de Sigourney Weaver au casting serait une autre bonne raison pour les fans de surveiller cela de près. Quoi qu'il en soit, le film devrait débuter le tournage l'année prochaine, pour une sortie au cinéma prévue a priori le 20 mai 2026.