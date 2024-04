Disney prévoit plus d'une dizaines de nouveaux projet pour la licence Star Wars, mais le film basé sur la série The Mandalorian est surement l'un des plus attendus.

Depuis quelques années déjà, Disney a voulu permettre à Star Wars d’avoir son propre univers étendu, en s’inspirant de celui de Marvel. Depuis la trilogie de George Lucas, et les deux autres qui ont suivi, ce sont donc des dizaines de séries qui ont été produites. On peut citer Ahsoka l’année dernière, qui suit les péripéties du personnage éponyme, Andor, Obi Wan Kenobi, ou prochainement Skeleton Crew. Pourtant, même après toutes ces productions, c’est sûrement The Mandalorian qui a su fédérer le plus la communauté. Avec trois saisons à son actif, la série reste l’une des plus populaires de Disney+. Elle est aussi celle qui a marqué le lancement de la plateforme de SVOD aux États-Unis en 2019. Encore aujourd’hui, les aventures du Mandalorian et de Grogu ne sont pas terminées et justement, la date du film dédié à nos héros vient d’être dévoilée.

À défaut d’avoir une saison quatre de The Mandalorian avec Din Jardin et Grogu sur Disney +, ils auront le droit à leur propre film. Souvenez-vous, en janvier, LucasFilm avait officialisé un long-métrage sur nos deux héros, sobrement intitulé « The Mandalorian & Grogu ». Dans la foulée, il a été révélé qu’il faudrait attendre encore plusieurs années avant de le voir sur grand écran, sans que l'on ne sache précisément quand. Fin du suspense, le rendez-vous est donné 20 mai 2026, en France. Il s’agira du premier long métrage Star Wars à être présenté en salle obscure depuis 2019 et « L’Ascension de Skywalker », jusqu’à nouvel ordre du moins. À noter que Disney prévoit au moins 12 nouveaux projets, dont une nouvelle trilogie encore non officialisée.

Pour rappel, c’est Jon Favreau qui est aux commandes de ce flm The Mandalorian On le connait surtout pour ses quatre films Avengers chez Marvel. Du coté de Star Wars, il est réalisateur et producteur de la série Le Livre de Boba Fett. Il n’a pas encore révélé le synopsis de ce nouveau film. Côté casting, on retrouvera donc surement l’équipe habituelle. Pedro Pascal sera bien dans le rôle principal, Bo-Katan Kryze, la cheffe des Mandaloriens sera interprétée par Katee Sackhoff,. Bien évidemment Grogu sera aussi de la partie.