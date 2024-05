Les fans de la saga Alien le savent, il y a un véritable problème avec la franchise cinématographique qui dure depuis plus de 12 ans. Quel est le souci ? Les sorties respectives de Prometheus et de Covenant, réalisés par Ridley Scott, qui ont énormément déçu la majorité des adeptes du Xénomorphe. Si bien que ces derniers ont même peur à chaque annonce de nouveau(x) projet(s). Mais l'espoir est en train de renaître avec la série Disney+ en développement, mais surtout le prochain long-métrage qui arrive le 14 août 2024 dans les salles françaises.

Le Xénomorphe plus beau que jamais dans Alien Romulus

Alien Romulus est le nom officiel du prochain film réalisé par Fede Alvarez. Un cinéaste uruguayen qui a la côte chez les fans d'horreur après avoir ressuscité Evil Dead (2013) avec brio. Certes, le metteur en scène a mis le second degré pour quelque chose de réellement violent, viscéral et gore, mais il a respecté la franchise malgré la direction choisie. Un excellent long-métrage de genre qui rassure quant au fait qu'il se soit vu confier les clés de la licence créée par Ridley Scott. Même si on ne voit pas grand-chose, le premier teaser est déjà une belle promesse et contient un très bref aperçu à l'une des pires scènes de la saga. On ressent les influences d'Alien, Aliens et même un peu du jeu Isolation.

S'il a soigneusement évité de dévoiler l'intégralité du Xénomorphe, la créature était tout de même présente à la fin de la bande annonce avec sa belle grosse langue mortelle. Pour l'Alien Day 2024, la production a confié une image complètement nouvelle du Xénomorphe au site USA Today. On ne voit que sa tête, avec sa mâchoire bien acérée et baveuse, mais c'est suffisant pour se conforter dans l'idée que Fede Alvarez a l'air de maitriser son sujet. Et pour être à la hauteur de ce monstre du cinéma, le réalisateur utilisera le plus d'effets pratiques possible dans Alien Romulus. Que ce soit pour le Xénomorphe, mais également les petits facehuggers bien énervés qui apparaissent dans le teaser vidéo.

Crédits : 20th Century Fox / Disney via USA Today.

Un facehugger qui prend vie grâce aux effets pratiques

« Il est [Alien Romulus] censé s'intercaler entre le premier et le deuxième film. Ils ont fait à nouveau appel à la même équipe que pour Aliens de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont conçu les xénomorphes sont venues pour construire les nôtres. Voir le design original, avec les personnes qui ont travaillé sur ces films pendant plus de 45 ans et qui a occupé une grande partie de leur vie, c'est vraiment incroyable » a déclaré Cailee Spaeny, l'actrice qui sera la « nouvelle Ellen Ripley » de cet Alien Romulus (via Variety). Des propos encourageants mais qui sonnent faux pour beaucoup. En effet, ces derniers temps, nombreux ceux sont les cinéastes qui mettent en avant le fait de ne pas avoir de CGI. Dans les faits, il y en a toujours, mais le plus important reste le dosage et la qualité.

Fede Alvarez s'y est mis à son tour mais a joué la carte de la transparence avec une vidéo du tournage d'Alien Romulus qui va donner des sueurs froides à certains. Cet extrait montre le réalisateur en train de contrôler un facehugger mécanique qui va à toute vitesse. « Moi en train de jouer avec mon jouet préféré sur le plateau d'Alien Romulus l'été dernier. Un facehugger télécommandé créé par l'incroyable équipe de Weta Workshop » a t-il indiqué sur un post X.