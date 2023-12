Après les bonnes nouvelles sur la saison 2 de la série The Last of Us et sa victoire aux Game Awards 2023, le show HBO va tenter de battre de nouveaux records.

La série The Last of Us est au cœur de l'actualité avec des nouvelles plus ou moins bonnes en fonction du jour. Dernièrement, la production a enfin officialisé le tournage de la saison 2 après des semaines d'incertitude. L'agenda de Pedro Pascal ayant bousculé le calendrier initial. Mais sauf surprise, les prises de vues débuteront le 12 février 2024 pour une diffusion en 2025. En attendant que les acteurs retrouvent les plateaux, le show télévisé va se faire remarquer d'une autre manière.

La série HBO The Last of Us nommée aux Golden Globes 2024

The Last of Us était en compétition lors des Game Awards 2023 pour le prix de la « Meilleure adaptation », et c'est bien elle qui a décroché le trophée à la fin. La série HBO a ainsi battu Super Mario Bros le film, Gran Turismo, Twisted Metal et Castlevania Nocturne de Netflix. Mais le show TV n'a visiblement pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, elle va chercher à obtenir une reconnaissance à Hollywood après avoir convaincu des millions de téléspectateurs.

En effet, la série The Last of Us vient d'être nommée à trois reprises pour les Golden Globes 2024 qui se dérouleront le 7 janvier prochain. Elle concourra aux côtés de 1923, The Crown, The Diplomat, The Morning Show et Succession dans la « Meilleure série TV dramatique ». Autant dire que la lutte va être rude avec Succession en face, une autre production HBO acclamée de partout. Elle rentre ainsi dans l'histoire en tant que le première adaptation de jeux vidéo nommée à la cérémonie.

Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie) font aussi partie des personnes nommées. Ils défendront leur place dans les catégories « Meilleur acteur » et « Meilleure actrice » pour une série TV dramatique. Là encore, tout est évidemment possible, mais la bataille s'annonce acharnée. Pedro Pascal se confrontera à Kieran Culkin (Succession), Jeremy Strong (Succession), Brian Cox (Succession), Gary Oldman (Slow Horses) et Dominic West (The Crown).

Bella Ramsey, qui occupe le second rôle le plus important de la série The Last of Us, se mesurera à Helen Mirren (1923), Keri Russell (The Diplomat), Sarah Snook (Succession), Imelda Staunton (The Crown) et Emma Stone (The Curse). Le show a en tout cas déjà gagné le combat médiatique puisque c'est l'une des plus grosses recherches Google en 2023.