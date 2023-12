Avec le succès de la première saison de The Last of Us, les interrogations se multiplient concernant la suite. La principale question porte évidemment sur la date de sortie de la prochaine saison...

Après une première saison saluée par la critique et le public, The Last of Us, considérée comme la meilleure adaptation télévisuelle d'un jeu vidéo, est confirmée pour une seconde saison... Mais pour quand ? Le show, qui a débuté en début 2023, est rapidement devenu un phénomène culturel. Dépassant toutes les attentes en termes de succès et d'influence. Forcément l'anticipation est grande...

The Last of Us : la saison 2 donne enfin des nouvelles

Lors d'un panel organisé par Variety, Craig Mazin, le showrunner, a annoncé que la production de la saison 2 débutera le 12 février 2024. La sortie ne sera donc pas avant 2025. La première saison a été particulièrement acclamée pour les performances de Pedro Pascal et Bella Ramsey. Dans une interview accordée à Collider, Ramsey a exprimé son enthousiasme à l'idée de revenir dans la série. Elle et a évoqué les points de l'intrigue qu'elle attend avec impatience, notamment une intrigue romantique avec le personnage de Dina. Brièvement aperçu dans la première saison.

La saison 2 devrait suivre l'histoire présentée dans le jeu vidéo acclamé The Last of Us Part 2. Se déroulant quelques années après la conclusion de la première saison. Elle introduira un nouveau personnage clé, Abby Anderson, qui jouera un rôle crucial dans l'univers de la série. Sans révéler de détails sur l'intrigue pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté le jeu, la saison 1, déjà sombre et troublante, sera surpassée par la deuxième partie, promettant des moments encore plus intenses.

Le casting du personnage d'Abby a déjà été réalisé, bien que son identité reste secrète pour l'instant. Avec la fenêtre de sortie annoncée et la date de début de production fixée, de nouvelles informations sur le casting devraient être révélées prochainement. On vous invite à rester à l'écoute. La première saison de The Last of Us est disponible en streaming sur Max. La saison 2, quant à elle, sera diffusée en 2025.

Un programme monstrueux

La première saison de la série HBO The Last of Us a coûté plus de 100 millions de dollars, un budget considérable pour une saison inaugurale. Chacun des neuf épisodes de 50 minutes avait un coût estimé à environ 10 millions de dollars. En comparaison, la première saison de Game of Thrones avait coûté environ 60 millions de dollars. Ce budget élevé reflète l'ambition et les attentes élevées placées dans cette adaptation du jeu vidéo acclamé. Evidemment, il est toujours possible de faire plus. Et des projets télévisuels comme House of the Dragon et The Lord of the Rings: The Rings of Power ont eu des budgets encore plus élevés, respectivement autour de 200 millions et 465 millions de dollars.​​.