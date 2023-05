En attendant la saison 2 de la série The Last of Us, un nouvel objet collector sera mis en vente ce mercredi 17 mai 2023. Un goodies qui risque d'être épuisé en quelques secondes.

HBO voit les choses en grand pour The Last of Us saison 2, mais malheureusement, la suite risque de se faire attendre. Il y a peu, on a appris que la production des nouveaux épisodes était totalement gelée. Et ce en raison de la grève à Hollywood. Pour patienter jusqu'au retour d'Ellie et Joel sur le petit écran, une boutique américaine va lancer un chouette produit pour les mélomanes. Ou les collectionneurs qui se jettent sur tous les goodies possibles.

Un vinyle limité de la saison 1 de la série The Last of Us HBO

Mondo, une boutique américaine spécialisée dans le vinyle et les produits dérivés, a annoncé la sortie d'un nouveau vinyle The Last of Us. Un éditeur qui connaît bien la franchise de Naughty Dog. La société ayant déjà pressé les bandes originales de TLOU 1 & 2 et du DLC Left Behind. Maintenant que Mondo a fait le tour des jeux, elle vise la série HBO et sa saison 1.

Dans quelques heures, le vinyle avec la bande-son de TLOU saison 1 sera disponible. Une bande originale de Gustavo Santaolalla, le compositeur attitré de la licence, et David Fleming (Dune). Il s'agit d'une édition exclusive avec deux vinyles 140g marbrés qui comprendront les musiques des deux compositeurs, mais également des pistes de Depeche Mode, Pearl Jam, Jessica Mazin et Nick Offerman.

Les disques seront logés dans une pochette Gatefold qui sera décorée du logo des Lucioles et du slogan de la faction. « When you're lost in the darkness, look for the light », traduit par « Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière » en français. Il y aura aussi un insert avec des notes de Neil Druckmann, Craig Mazin, Gustavo Santaolalla et David Fleming. Si vous êtes intéressés et que vous ne connaissez pas Mondo, ça va être la guerre !

Le vinyle de la saison 1 de The Last of Us sera disponible exclusivement via MondoShop ce mercredi 17 mai à 19h00. Une édition qui a des chances d'être épuisée en une fraction de secondes, si les bots s'en mêlent. Mais même sans l'intervention des scalpers et de leurs alliés, ça part en général très, très vite. Au moins, vous êtes prévenus ! Détail qui a tout de même son importance, il faut vous délester de 42 dollars. Hors frais de port.

Un autre goodies collector pour la franchise PlayStation Days Gone

Pour accompagner le vinyle de la série The Last of Us, en attendant les nouveaux épisodes, Mondo va aussi ressortir la soundtrack d'un autre jeu PS4 et PS5. Le perfectible mais intéressant Days Gone. Un titre de Bend Studio (Syphon Filter) dans lequel on affronte des hordes massives de zombies. Le tout dans une ambiance à la Sons of Anarchy.

La BO de Days Gone, confectionnée par Nathan Whitehead, sera répartie sur deux vinyles. Deux disques de 140 grammes. L'un rouge et l'autre bleu. Ils seront tous deux protégés par une pochette illustrée de l'artiste Oliver Barrett. Ce sera disponible également ce mercredi 17 mai à 19h00. Un repressage affiché à 35 dollars sans les frais de port.