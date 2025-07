Un coup de théâtre inattendu frappe la série The Last of Us. Personne ne l'avait vu venir, ça risque d'inquiéter le public et surtout les fans des jeux.

La série The Last of Us a été l'une des bonnes surprises de 2023. Devenant le deuxième meilleur lancement pour la chaîne HBO, elle venait briser la malédiction des adaptations de jeux vidéo. Deux ans plus tard, avant même la diffusion de la saison 2 d'avril à mai dernier, elle était renouvelée pour une troisième, prouvant la confiance des producteurs dans le projet. Cependant, un gros bouleversement en coulisses pourrait changer beaucoup de choses pour cette suite.

La saison 3 de The Last of Us se fera sans eux

C'est LA nouvelle qui a secoué les fans de Naughty Dog et, plus globalement, de la série The Last of Us : deux grandes figures quittent le navire en coulisses. De fait, Neil Druckmann, co-showrunner aux côtés de Craig Mazin, a annoncé dans un communiqué hier soir qu'il quittait la production de l'adaptation de son propre jeu. L'homme soit se concentrer sur ses missions de co-président de Naughty Dog et plus encore sur le développement du prochain jeu du studio, Intergalactic The Heretic Prophet.

© Naughty Dog.

Dans la foulée, Halley Gross a suivi le mouvement. La co-scénariste de The Last of Us Part II, qui a travaillé sur la saison 2 de la série qui adapte la première partie dudit jeu, explique elle aussi se retirer du projet pour se consacrer à d'autres qui vont demander toute son attention. Là encore, il se pourrait qu'elle ait du travail sur Intergalactic. Toutefois, ce n'est vraisemblablement pas la seule tâche qui l'occupe actuellement.

Capture d'écran en date du 3 juillet 2025. © Gameblog.

L'autre co-créateur de la série The Last of Us, Craig Mazin, a réagi à cette double annonce dans les colonnes de Variety. Le showrunner aux multiples casquettes confie que c'était « un rêve » de travailler avec Neil Druckmann. En tant que fan du studio et de ses jeux, il a évidemment « hâte de jouer à son prochain jeu ». Reconnaissant de la confiance que lui et Gross lui porte pour poursuivre l'adaptation de TLOU 2, il va continuer à plancher dessus :

Alors qu'il se concentre là-dessus, je continuerai à travailler avec notre casting brillant et notre équipe pour livrer la série que notre public attend. Craig Mazin, pour Variety.

Une annonce qui inquiète déjà

Les raisons de ce départ, à peine un mois après la fin de la diffusion de la saison 2 de The Last of Us, restent floues. Seraient-ce les retours plus mitigés du public qui auraient poussé à cette décision ? Peut-être des désaccords créatifs ?

Toujours est-il que ce sont deux figures importantes de la production de The Last of Us qui s'en vont. Qui plus est, ce sont les deux scénaristes du sequel des aventures de Joel et Ellie, soient ceux qui connaissent le mieux le matériau d'origine. Il y a donc de quoi s'inquiéter quant à l'écriture de la saison 3 et la bonne tenue de l'adaptation jusqu'à son terme, avec une potentielle saison 4 évoquée par Craig Mazin.

Aussi, il ne faudrait pas oublier que la production d'Intergalactic avance. Les équipes doivent alors se concentrer au maximum dessus pour son bon déroulement. D'autant plus que Naughty Dog travaille également sur un second jeu encore tenu secret. Il paraît ainsi logique que le patron du studio et l'une des principales scénaristes priorisent leurs engagement vidéoludiques.