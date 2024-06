Le créateur de la série The Last of Us, Craig Mazin (Chernobyl), a lâché des informations sur la saison 2 et sur ses futurs plans. L'histoire ne fait que commencer...

La série The Last of Us a conjuré le mauvais sort des adaptations ratées. Le show télévisé a battu des records d'audience et a remporté de nombreuses récompenses lors des Golden Globes 2024 ainsi que des Emmy Awards 2024. Une réussite totale pour PlayStation Productions, Max (anciennement HBO) et Naughty Dog. Après une première saison couronnée de succès, la deuxième arrivera en 2025. Pas de fenêtre de sortie encore, mais ce sera l'année prochaine. Mais cette saison 2 suffira t-elle à raconter tous les événements de TLOU 2 ? Non.

Des détails sur The Last of Us Saison 2... et au-delà !

The Last of Us Saison 2 se chargera de narrer les événements du deuxième jeu, mais sans être une copie conforme du travail de Naughty Dog. Des libertés seront encore prises pour les besoins de l'adaptation, notamment au niveau de la temporalité. Les nouveaux épisodes se dérouleront en 2028 avec un Joel âgé de 61 ans, et non plus de 57 ans. Mais il y aura également des changements directs par rapport à la saison 1. Craig Mazin a en effet annoncé qu'il n'y aurait que sept épisodes, contre neuf précédemment, avec l'un d'eux qui durera bien plus d'une heure.

« L'histoire que nous avons, celle de The Last of Us 2, est bien plus conséquente que celle du premier jeu. Donc une partie de ce que nous avons dû faire au départ a été de trouver comment raconter cette histoire à travers les saisons. Lorsque vous faites cela, vous devez chercher des points d'arrêt naturels. Et ici, le point d'arrêt nous a semblé être après sept épisodes ». Sept épisodes et puis s'en va ? Sauf catastrophe, la série The Last of Us reviendra pour une saison 3... et même une saison 4. Au moins.

Nous ne pensons pas que nous allons pouvoir raconter l'histoire à travers deux saisons [2 et 3], parce que nous prenons notre temps. Et que nous empruntons des chemins intéressants, un peu comme nous l'avons fait avec la saison 1 également. Il est presque que certain que, tant que les gens continueront à nous regarder et que nous pourrons continuer à faire de la télévision, la saison 3 sera beaucoup plus longue. Et l'histoire pourrait même en effet nécessiter une saison 4. Je ne vois pas comment nous pourrions raconter l'histoire restante, après la fin de la saison 2, avec une seule saison de plus. Via Deadline.

Pour une saison 3 et 4 de la série The Last of Us, il faudra donc que les téléspectateurs soient au rendez-vous !