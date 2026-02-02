Alors que HBO se prépare actuellement pour le tournage de la troisième saison de The Last of Us, le boss de la chaîne suggère que celle-ci pourrait finalement être la dernière.

Après avoir réussi à mettre tout le monde d’accord avec sa première saison, The Last of Us a eu droit à un retour très remarqué sur les ondes de HBO Max début 2025, où sa seconde saison aura malheureusement eu un peu plus de mal à convaincre le public. Pour autant, l’aventure continue pour la série, qui se prépare actuellement pour le tournage de sa troisième saison cette fois-ci centrée autour du personnage d’Abby (Kaitlyn Dever). Mais contre toute attente, il s’avère alors que celle-ci pourrait bien être la dernière.

Pas de quatrième saison en vue pour la série The Last of Us ?

En effet, à l’occasion d’une interview donnée dans les colonnes de Deadline, Casey Bloys, l’homme à la tête de HBO, a largement sous-entendu que The Last of Us pourrait finalement se conclure à l’issue de sa prochaine saison. « Il semble bien que ce soit le cas » a-t-il tout du moins répondu au média, qui lui demandait alors si cette troisième saison serait la dernière. Et il faut dire que cela relève un peu de la surprise car il y a quelques mois encore, Craig Mazin, réalisateur de la série, évoquait déjà de son côté la possibilité d’enchaîner avec une saison 4.

Se pourrait-il que les plans aient évolué suite à la réception plus mitigée de la seconde saison ? Ou le départ de Neil Druckmann et Halley Gross, créateurs de The Last of Us Part 2 initialement associés au projet, aurait-il précipité son arrêt de la part des équipes ? Pour l’heure, difficile à dire. D’autant plus que, en ajoutant que la chaîne « [s’en remet] aux réalisateurs pour ce genre de décision », Bloys ne ferme pas non plus totalement la porte à l’idée de voir la série se prolonger pour une saison supplémentaire sur HBO.

De fait, même si cela n’augure pour l’instant rien de très engageant, ne perdons pas espoir pour autant. Dans tous les cas, il faudra sans doute faire preuve de patience avant d’avoir le fin mot de cette histoire, puisque la saison 3 de The Last of Us n’est pas attendue avant 2027 au plus tôt. De quoi laisser le temps aux scénaristes de se retourner en cas d’annulation, en sachant que le tournage n’a pas encore commencé. Ainsi, que les fans se rassurent : il est à ce stade peu probable que la série s’arrête avant de terminer l’histoire racontée par Naughty Dog dans le deuxième volet.

Source : Deadline