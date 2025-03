À un mois de la sortie, la saison 2 de la série The Last of Us (HBO) dévoile un trailer qui va surprendre tout le monde, même les fans. Personne n'est prêt pour ce que nous préparent Craig Mazin et Neil Druckmann.

Les prochaines semaines vont être portées par The Last of Us. D'un côté, les joueuses et les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir le deuxième opus sur PC. De l'autre, les téléspectateurs retrouveront Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie pour la saison 2 de la série HBO. Ils ont déjà droit à un aperçu plus concret ce week-end. En effet, la première bande-annonce a enfin été dévoilée.

Un premier trailer explosif pour la suite de The Last of Us

C'est officiel, la série The Last of Us reviendra le 14 avril prochain (date française) sur Max et les plateformes partenaires. Après avoir adapté le premier opus vidéoludique, HBO s'attaque cette fois au sequel aux multiples récompenses. C'est une histoire plus sombre et violente qui nous attend donc. Les personnages vont faire face à des épreuves qui vont les changer du tout au tout.

Ce week-end, HBO a profité du panel rassemblé lors du SXSW — fort en annonce du côté des licences de PlayStation, notons-le — pour sortir le trailer de la saison 2 de The Last of Us. Sur une musique de Nirvana, nous voilà immergés à Jackson, plusieurs années après la fin de la première saison. Ellie a grandi, s'est fait de nouveaux amis, mais où en est sa relation avec Joel...?

La suite de la série retracera une partie des événements de The Last of Us Part II. Ainsi, nos héros seront confrontés à des personnalités déjà bien connues des joueuses et joueurs. On retrouve notamment dans ce trailer Jeffrey Wright dans le rôle d'Isaac, le chef d'une faction de Seattle, toujours aussi macabre dans son traitement des Séraphites. De son côté, la bande d'Abby, incarnée par Kaitlyn Dever, ne tardera pas à faire face à une horde d'infectés qui promet aussi d'en faire baver aux habitants de Jackson.

C'est là qu'on s'aperçoit encore davantage que la saison 2 de The Last of Us présentera des divergences avec le jeu original. L'attaque sur Jackson en fait partie. La horde est bien présente dans l'histoire imaginée par Naughty Dog au départ. Mais, nous ne la voyions pas s'en prendre la petite bourgade. Les personnages aussi vont connaître des chemins un peu différents. On peut s'en apercevoir dans ce court extrait montrant Joel (Pedro Pascal) en compagnie d'un jeune garçon. Si on repense à la saison 1, on comprend qu'il s'agit sûrement de son neveu. Plus que jamais, la série devrait surprendre tout le monde !