Prime Video semble reprendre du poil de la bête depuis quelques temps. La plateforme, que l’on a toujours plus ou moins pensé se satisfaire de l’ombre de Netflix et Disney, sort les crocs et enchaîne les belles surprises. Amazon déploie les grands moyens et fait en sorte de garnir son catalogue de sorties de plus en plus juteuses et ambitieuses. Récemment, c’est la série Fallout avec l’épatante Ella Purnell qui a grandement fait parler d’elle, une adaptation réussie et prenante. On n'oubliera pas les classiques non plus avec The Boys ou encore Invincible notamment. Mais il n’y a pas que ça…

Prime Video veut une saison 2 pour l'un de ses gros succès de 2023

La plateforme SVOD a également mis en ligne il y a peu la première saison de son reboot de Mr & Mrs Smith. Une série portée par Donald Glover (Community) et Maya Erskine (On sera 2 !) qui a cartonné. Un succès qui a visiblement motivé Amazon puisque Prime Video a commandé une saison 2 ! Mr & Mrs Smith reviendront donc prochainement dans une nouvelle saison, mais il y a un gros hic, les personnages principaux ne reviendront pas !

ATTENTION SPOILER ALERT

Durant la série Mr & Mrs Smith, finalement plus sombre que ne l’était le film avec Angelina Jolie et Brad Pitt, même plus encore que la série originelle, on apprend que les Smith ne sont pas les seuls faux couples d’assassins. Dans le grand final, ils sont d’ailleurs plusieurs à chercher à s’entretuer et nos Smith, Donald Glover et Maya Erskine, sont laissés pour morts, sans que l’on ne puisse réellement voir leur mise à mort.

Jusqu’ici, personne n’était sûr, après tout, en télévision comme au cinéma ce genre de procédé est employé à tout bout de champs. Et pourtant, il semblerait que nos deux héros soient bien partis manger les pissenlits par la racine. La saison 2 entrera prochainement en production et visiblement sans nos deux stars. Donc à moins que Prime Video cherche à garder le secret jusqu’au bout pour créer la surprise, ça semble mal engagé et il faudra apprendre à passer à autre chose. D’un autre côté, créer tout un univers autour de différents couples Smith peut être une ficelle intéressante à exploiter et apporter un vent de fraîcheur à chaque saison. À voir. Pour l’heure, nous ne savons pas quand la série réapparaîtra sur Prime Video, on surveille.