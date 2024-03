De nouvelles images pour la saison 2 de la série The Last of Us confirment l'adaptation d'une scène qui a bouleversé les joueurs. Attendez-vous à (re)voir l'un des passages les plus durs et poignants de la licence.

À ce rythme là, il n'y aura bientôt plus de secret autour de la saison 2 de The Last of Us, même si c'est déjà le cas pour des millions de personnes. Comme pour la première saison, il faut s'attendre à des différences et à quelques libertés, mais Craig Mazin et Neil Druckmann ne peuvent pas non plus jeter des pans entiers du jeu. Pour le moment, les images volées montrent une adaptation très fidèle et ça continue avec d'autres clichés. Attention très, très gros spoiler qu'il ne faut absolument pas lire si vous découvrez la série HBO sans avoir fait le deuxième jeu !!!

Cette scène atroce arrive dans The Last of Us saison 2

Ces derniers jours se suivent et se ressemblent pour la série The Last of Us qui tourne en ce moment sa saison 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans sont à l'affût du moindre indice ou image. Et grâce à des yeux affûtés qui sont proches des plateaux, on a souvent des nouvelles. C'est ainsi qu'on a appris que les équipes avaient visiblement fait le choix de créer des décors pour la ville de Jackson, et que la séquence du bal avec Ellie et Dina serait bien adaptée. Un moment important qui insiste sur les tensions entre Joel et Ellie, qui trouvent leur origine à la fin du premier jeu. Mais accrochez-vous car cette scène culte est désormais confirmée.

Dernier avertissement ! Fuyez si vous n'avez pas fait TLOU 2 !!!

Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que vous pouvez encaisser le plus gros spoiler qui arrive dans The Last of Us saison 2. Le deuxième jeu de Naughty Dog comporte l'une des scènes les plus brutales et choquantes de la licence, avec la mort de Joel des mains d'Abby. Un meurtre réfléchi destiné à venger la disparition de son père, qui perd la vie lors du passage de l'hôpital dans TLOU.

Joel est battu à mort à l'aide d'un club de golf et succombe de ses blessures dans un chalet. Et justement, la production a visiblement loué une habitation très ressemblante... et qui se situe près d'un terrain de golf, comme relayé par The Last of Us News. Pas de doute, on a un avant-goût d'une séquence horrible qui va encore retourner l'estomac des fans.

D'autres images en bonus

Via ce même compte X, qui suit l'actualité de la série The Last of Us, on peut également voir d'autres images qui dévoilent cette fois la maison de Joel. Là encore, c'est un lieu indispensable pour approfondir la relation tumultueuse entre Joel et Ellie qui est au cœur de cette suite et de la franchise. C'est ici qu'on verra des discussions entre les deux personnages qui permettront de remettre toutes les pièces du puzzle en place. Dernièrement, Variety a aussi révélé en avant-première la brochette d'acteurs qui formeront la bande d'Abby. Les fameux membres du Front de Libération de Washington. Et les voici :