La série The Last of Us vient officiellement de marquer l'histoire des adaptations en live-action de jeux vidéo. C'est tout simplement historique, et surtout bien mérité.

La série The Last of Us a montré qu'on pouvait faire une adaptation télévisuelle d'un jeu vidéo digne de ce nom. Ce n'est pas le seul exemple, mais il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines. Du coup, une telle qualité, ça mérite une récompense. Les retours du public et de la critique ont été sans appel, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. En fait, la série vient de marquer l'histoire de façon indéniable.

La série The Last of Us rafle les récompenses, c'est historique

Bon, quand on dit qu'elle « marque l'histoire », c'est dans un sens bien précis. Celui des adaptations de jeux vidéo en prises de vues réelles. Pour vous remettre dans le contexte, les 75e Emmy Awards se sont tenus le 15 janvier dernier. Ça aurait normalement dû se tenir en septembre dernier, avant d'être finalement repoussé. Et là, on parle de la cérémonie principale, et non des Creative Arts Emmy ayant pris place le 7 janvier 2024. Quoi qu'il en soit, il est temps de voir le tableau des scores de la série The Last of Us.

C'est simple, elle a raflé un total de 8 Emmy (confirmant les récompenses de la première soirée de la cérémonie). Il n'y a pas besoin d'être un expert pour constater que c'est plutôt impressionnant. Mais là où ça devient vraiment vertigineux, c'est lorsqu'on compare ça aux autres adaptations en série ou film de jeux vidéo. Personne n'était encore parvenu à établir un score pareil. Précisons à nouveau qu'on traite ici des live-action. Eh oui, on n'avait pas menti en disant que c'était historique. The Last of Us a définitivement su en secouer plus d'un.

Quant aux récompenses, elles sont assez variées. Les performances de Nick Offerman pour son rôle de Bill et de Storm Reid pour Riley Abel ont été saluées avec deux distinctions. Malheureusement, pas de trophée pour Pedro Pascal ou Bella Ramsey, il faudra peut-être attendre la saison 2 pour ça. En outre, on relève l'Emmy des Meilleurs effets spéciaux, du Meilleur design de logo titre ou du Meilleur maquillage (avec prothèses). En sachant que la série The Last of Us avait 24 nominations au compteur, c'est une belle prouesse.

Le casting de la saison 2 s'étoffe

La saison 2 est toujours en cours de production, mais maintenant, on a plusieurs informations à se mettre sous la dent. En effet, le casting commence à se dévoiler doucement, mais sûrement. Déjà, on a l'actrice d'Abby qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Elle sera incarnée par Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart...), et sans surprise, ça a déjà fait débat sur la Toile. Quoi qu'il en soit, l'acteur de Jesse a également été annoncé, et c'est Young Mazino de la série Acharnés (Beef) qui a obtenu le rôle. Pour finir, on a le nom de celle qui va incarner Dina, et ce sera Isabela Merced qu'on a notamment vu dans le live-action de Dora l’Exploratrice. Il y a du beau monde, et on a hâte de les voir jouer.