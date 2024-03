L'annonce du casting de la saison 2 de The Last of Us se poursuit avec quatre nouvelles têtes importantes. L'une d'elles a été vue dans Uncharted et deux séries Netflix.

Plus rien ne peut arrêter The Last of Us saison 2 dont le tournage a commencé. Depuis plusieurs semaines, la production est donc en mesure de se lâcher un peu plus et de faire des révélations sur les prochains participants de la série HBO. On connaît déjà les acteurs derrière Abby, Jesse ou Dina, mais certains rôles n'avaient pas encore été rendus publics. Il y a du nouveau depuis quelques heures avec une brochette de personnages importants pour Abby.

L'équipe d'Abby dans la saison 2 de la série The Last of Us

La série The Last of Us est actuellement en tournage et tout semble bien se passer jusqu'à présent, y compris au niveau du choix des acteurs pour ces nouveaux épisodes. Même si certains auraient préféré voir Shannon Berry en Abby, il n'y a pas eu de fronde massive à l'annonce de Kaitlyn Dever pour le rôle. Si vous avez fait TLOU 2, vous savez qu'Abby n'est pas seule dans le jeu. Elle appartient à un groupe appelé le Front de Libération de Washington, une nouvelle faction militaire vue pour la première fois dans la suite, qui compte plusieurs membres. Et grâce à Variety, qui a vendu la mèche avant l'heure, on a un aperçu complet du casting de l'équipe d'Abby dans la saison 2 de The Last of Us.

La recrue la plus connue est Tati Gabrielle. Une jeune actrice qui a tourné dans le film Uncharted où elle était dans la peau de l'antagoniste Jo Braddock. Mais vous l'avez peut-être aperçu également dans la série YOU de Netflix. C'était Marienne dans les saison 3 et 4. Elle a été sélectionnée pour être Nora Harris. Danny Ramirez, qui a incarné Mickey Garcia dans Top Gun Maverick, sera Manny. Ariela Barer a été castée pour jouer Mel, une médecin enceinte dans le jeu, tandis qu'Owen sera interprété par Spencer Lord (The Good Doctor, Family Law).

The Last of Us saison 2 prend donc forme et a à cœur d'accorder une place aux personnages secondaires de l'intrigue. Pour savoir si Neil Druckmann et Craig Mazin ont fait les bons choix, rendez-vous quelque part en 2025 pour la diffusion sur HBO Max. D'ici là, le service de SVOD devrait enfin être disponible chez nous.

Les membres du Front de Libération de Washington dans TLOU HBO

Kaitlyn Dever : Abby Anderson

Tati Gabrielle : Nora Harris

Danny Ramirez : Manny Alvarez

Spencer Lord : Owen Moore

Ariela Barer : Mel