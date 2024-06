Le tournage de la saison 2 de The Last of Us bat son plein au Canada. Les équipes de HBO travaillent d'arrache-pied pour fournir une suite à la hauteur non seulement du succès de la première saison, mais aussi et surtout de The Last of Us Part II. De fait, les prochains épisodes adapteront une bonne partie de ce sequel, qui avait battu des records de prix reçus à sa sortie.

Attendue pour 2025, cette nouvelle saison commence à se dévoiler petit à petit. Nous avons récemment eu droit aux premières images officielles du casting. Ainsi, nous avons redécouvert Bella Ramsey et Pedro Pascal dans leur rôle respectif d'Ellie et Joel. Mais, cette fois, c'est une autre actrice de la série qui nous en apprend davantage en interview.

La suite de The Last of Us HBO se dévoile un peu plus

C'est le média Premiere qui a eu la primeur d'entendre ses déclarations. L'actrice Catherine O'Hara (Beetlejuice, Maman, j’ai raté l’avion) s'est confiée sur sa participation à la série. A priori, elle ne fera pas que de la figuration dans cette saison 2 de The Last of Us. De fait, elle « apparaîtra dans trois épisodes » sur les sept prévus au total.

Bella Ramsey, Pedro Pascal et Catherine O'Hara. © HBO / Acaba.

Officialisée dans un rôle encore inconnu en février dernier, les rumeurs vont bon train quant au personnage qu'elle pourrait incarner. Compte tenu de son âge, certains ont émis l'hypothèse qu'elle puisse interpréter la prophétesse séraphite représentée dans le jeu mais jamais vue. Or, puisqu'on sait que des éléments inédits seront inclus dans cette saison, il n'est pas impossible de voir à l'écran un personnage seulement mentionné dans la version originale, à l'instar d'Anna dans la saison 1.

Néanmoins, les déclarations d'O'Hara nous font dire le contraire. L'actrice explique qu'elle a passé son « premier jour de tournage 100% aux côtés de Pedro [Pascal] ». Le deuxième jour, « c'était pareil mais avec Bella [Ramsey] ». Dès lors, elle interprèterait plus probablement une habitante de Jackson. Or, si on s'attarde sur les coulisses de conception de TLOU2, on apprend que Joel Miller devait avoir une romance dans le jeu. Cet aspect a finalement était évincé pour resserrer davantage l'action. Mais, il n'est pas impossible qu'il soit abordé dans la série.

Toutefois, on devra sûrement attendre la sortie de la saison 2 pour découvrir qui O'Hara interprète bel et bien. Toujours est-il que l'actrice semble s'épanouir sur le tournage, et ce alors qu'elle dit combien c'était « intense ». Apparemment, elle a été frappée par la bonne ambiance et la cohésion qui règne entre les équipes. Plus encore, elle admire la capacité de Pascal et Ramsey à « tourner des scènes aussi fortes, puis rigoler autant pendant les pauses ». De belles choses s'annoncent donc pour la suite de The Last of Us !