Avant que Bella Ramsey (Game of Thrones) ne décroche le rôle d'Ellie dans la série The Last of Us, deux autres visages ont été envisagés pour une adaptation de plus grande envergure.

Il fut un temps où The Last of Us aurait dû être un film avec une actrice totalement différente dans le rôle principal.

Les coulisses du film The Last of Us

Comme révélé par Neil Druckmann, on est passés à deux doigts de la catastrophe absolue pour l'adaptation live-action de The Last of Us. En 2014, Screen Gems, une filiale cinématographique de Sony Pictures, voulait un film de zombies comme il en existe par paquet de douze. Un blockbuster décérébré et sexy avec Sam Raimi (Evil Dead, Mort ou vif...) à la réalisation.

Mais à cette époque, ce n'est pas Bella Ramsey, l'actuelle Ellie dans la série HBO, qui était dans le viseur. Le vice-président de Naughty Dog a raconté (via The Hollywood Reporter) qu'il avait eu très tôt des discussions avec Maisie Williams alias Arya dans Game of Thrones et ce n'est pas la seule.

Image de PSX Brasil. Maisie Williams à gauche et Kaitlyn Dever à droite.

Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart, Detroit...) a assisté à une lecture sur table du projet. Que s'est-il passé pour les deux jeunes femmes ? Le film a été annulé et le temps que la série The Last of Us se fasse, elles étaient toutes les deux trop vieilles. À de très nombreuses reprises, les internautes ont scandé le nom de Kaitlyn Dever pour qu'elle puisse justement jouer Ellie dans l'adaptation TV.

Quant à Joel, avant Pedro Pascal, c'est l'acteur de Supernatural qui a fait des pieds et des mains pour intégrer la série.