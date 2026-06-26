2026 aura peut-être été l’occasion pour certaines séries cultes de revenir sous le feu des projecteurs après une longue absence, à l’instar de Scrubs et Malcolm chez Disney+ par exemple, mais pour d’autres, celle-ci aura surtout été l’opportunité de mettre un point final à leurs intrigues. Cela a commencé dès le mois de janvier avec la conclusion de Stranger Things, avant de se poursuivre dans les mois qui ont suivi avec des séries comme The Boys et Euphoria. Et ce n’est pas encore terminé, puisque c’est désormais au tour de The Bear de leur emboîter le pas.

Disney+ met un point final à The Bear avec l’arrivée de la saison 5

Comme annoncé par la plateforme de SVOD le mois dernier, c’est en effet dès aujourd’hui que l’aventure s’arrête pour la série américaine créée par Christopher Storer en 2022 ; et rapidement devenue l’une des plus populaires de ces dernières années. Avec près d’une cinquantaine de nominations à son actif, parmi lesquelles notamment 21 Emmy Awards, The Bear aura incontestablement séduit les foules, qui seront donc probablement nombreuses à se jeter sur cette dernière salve d’épisodes maintenant disponible sur Disney+.

Un an jour pour jour après la diffusion de la saison 4, et quelques semaines seulement après l’arrivée d’un épisode surprise, l’heure est ainsi venue pour Carmy (Jeremy Allen White), Richie (Ebon Moss-Bachrach), Syd (Ayo Edebiri), Sugar (Abby Elliott) et tout le reste de la bande de mettre un terme à leurs péripéties culinaires, au travers d’une saison 5 riche en surprises et en rebondissements. Une saison 5 qui, pour rappel, reprendra naturellement l’histoire là où nous l’avions laissée au terme de la précédente.

Précisons toutefois que contrairement aux saisons 2, 3 et 4, les créateurs de The Bear sont cette fois-ci revenus à un format de huit épisodes pour conclure la série, dont l’intégrale est désormais à retrouver au sein du catalogue de Disney+. Autant dire que pour des millions de spectateurs à travers le monde, c’est donc aujourd’hui une nouvelle page qui se tourne. Et une chose est sûre : nous avons hâte de découvrir les premiers chiffres réalisés par cette ultime saison de The Bear, qui avait déjà réussi à franchir la barre des 2 milliards de minutes visionnées en 2024.

Source : Disney+