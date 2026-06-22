Disney+ amorce la fin d'une de ses meilleures séries cette semaine avec une ultime saison très attendue par les fans de la première heure. Le moment ou jamais de la découvrir pour celles et ceux qui n'y ont pas encore jeté un oeil.

Nouvelle semaine très timide pour Disney+ qui n'ajoute que peu de nouveautés finalement, là où Netflix n'hésite pas à charger son catalogue. Si on a eu du bon ce mois-ci, avec notamment du Dragon Ball, des films vraiment classiques, ou encore de nouvelles séries, cette semaine, il n'y aura qu'un seul temps fort. Il s'agit du retour très attendu d'une série qui a fait sensation dès son lancement et qui va faire ses adieux avec cette ultime saison.

La série Disney+ de la semaine du 22 au 28 juin 2026

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les plus belles histoires. Cette semaine, Disney+ amorcera la fin de The Bear, une série très appréciée de la plateforme. Dès son lancement, la série a conquis un vaste public. L'histoire d'un restaurateur qui rêve grand et dont le quotidien sera malmené au fil des épisodes, entre réussite et défaite, coup du sort et bonne nouvelle. Portée par Jeremy Allen White, star de Shameless notamment, The Bear est une série qui fonctionne grâce à son casting, son écriture et sa mise en scène simple et efficace. La série aux très nombreuses récompenses va désormais sonner la fin de service après sa saison 5, qui sera diffusée dès le vendredi 26 juin 2026.

ALERTE SPOILER : Attention si vous n'êtes pas à jour dans la série, il est conseillé de ne pas lire ce qui suit.

Pour cette cinquième et dernière saison sur Disney+, The Bear va reprendre directement après les événements de la saison 4, au lendemain du départ de Carmy (Jeremy Allen White). Alors que ce dernier s'est écarté de la restauration, il laisse derrière lui Sydney, Richie et Natalie seuls. Ils vont alors devoir tout tenter pour maintenir le restaurant à flot et peut-être même décrocher une étoile au guide Michelin.