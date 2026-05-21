Sept ans une première saison qui avait fait grand bruit à sa sortie sur Prime Video, la série The Boys a donc eu ce mercredi 20 mai 2026 eu droit à son chant du cygne avec le huitième épisode de sa cinquième saison. Un grand final qui a permis de clôturer l'ensemble des arcs de ses personnages d'une manière qui ne risque pas d'être du goût de tous les fans. Les créateurs ont dans une interview refait le match à propos notamment d'une scène majeure de cet adieu de la troupe aux spectateurs de la plateforme SVOD d'Amazon. Pour en parler, nous allons fatalement SPOILER ce dernier épisode, et on vous invite donc à ne pas aller plus loin si vous ne l'avez pas encore vu.

Une ultime scène de boucherie planifiée depuis le début par les créateurs de The Boys

Comme on pouvait s'en douter, bien que sans savoir exactement comment cela allait se dérouler, le grand final de The Boys était forcément l'occasion pour Butcher et sa bande de régler leurs comptes avec les derniers partisans d'un Protecteur au complexe divin de plus en plus instable. Après un affrontement final entre lui et Butcher qui a fait tiquer de nombreux spectateurs par un duel faisant fi des écarts de puissance évidents entre les deux protagonistes de The Boys, nous avons donc droit à une série de flashes info faisant état de la situation après le combat à la Maison Blanche.

Butcher réalise alors que Terreur, son chien, a dans l'intervalle perdu la vie, le plongeant dans une rage folle. Il entreprend donc de se rendre à la Tour Vought pour répandre le virus tueur de Sups. Mais Hughie parvient à l'arrêter au dernier moment, forcé de l'abattre avec son pistolet. Les deux compères depuis la toute première saison de The Boys ont donc droit à un ultime dialogue qui manque un peu d'émotion de manière rétrospective, mais qui permet de bien clôturer leur arc.

Auprès de Deadline, Eric Kripke, créateur de la série The Boys, a confié que « cette scène entre Butcher et Hughie était à peu près la seule chose où on savait ce qu'on allait faire depuis le tout début. C'est aussi proche des comics que possible ». Du moins à la différence près que, dans les comics, Butcher a eu le temps de tuer tous les Sups, et a plongé Hughie dans une rage folle après avoir assassiné Starlight, le forçant à le tuer lui qui portait également du Composé V dans son sang. Mais Hughie met en effet bien fin aux jours de Butcher dans les deux versions de The Boys.

Source : Deadline