Si on en croit The Hollywood Reporter, le film The Batman 2 a fait l'objet d'un (très) long report. La faute en est principalement imputée aux retombées de la tout aussi longue grève des scénaristes. On mène l'enquête avec notre Bat-ordinateur.

La sortie en salles de The Batman 2 bousculée

Sorti il y a deux ans, le nouveau film reboot The Batman a fait plutôt bonne impression. Robert Pattinson s'est montré assez convaincant dans le rôle d'un Chevalier Noir « débutant », mais aux talents de déduction affutés. Cette vision de Matt Reeves pour le meilleur détective du monde laissait la place à une autre trilogie, à l'image des œuvres de Christopher Nolan. The Batman 2 relevait donc de l'évidence et aurait dû sortir assez logiquement en 2025. Mais ça, c'était avant.

The Hollywood Reporter aurait en effet découvert que Warner Bros. a profondément modifié ses plans s'agissant des films portant son label à sortir dans les années à venir. La grève des scénaristes qui a secoué Hollywood du 2 mai au 27 septembre a aussi grandement chamboulé les plans du géant américain. Ainsi, au lieu de sortir le 3 octobre 2025, Batman 2 s'envole vers une sortie le 2 octobre 2026. La douche est assez froide pour les fans, et surtout les personnes impliquées dans cette suite.

La représentation de Batman par Robert Pattinson s'est montrée plutôt convaincante. © Warner Bros.

« Bonne nuit, Batman ! »

Dans l'histoire des films de super-héros, il s'agira en tout cas d'une longue attente entre deux épisodes d'une même série. D'autant que l'acteur Robert Pattinson et le réalisateur Matt Reeves avaient visiblement signé pour une trilogie. En espérant pour le staff qu'il ne faudra pas attendre quatre années supplémentaires entre The Batman 2 et l'épisode final. L'idée de dépeindre un Chevalier Noir plus jeune risquerait alors de ne plus être aussi convaincante.

Matt Reeves n'aura en tout cas pas le temps de s'ennuyer. Fin 2024, nous aurons en effet droit à la série spin-off centrée sur le Pingouin de Colin Farrell, diffusée sur Max. En parallèle, une autre série centrée sur l'Asile d'Arkham est également dans les cartons. L'occasion de voir une Poison Ivy incarnée par une très volontaire Karen Gillan ?