Si The Batman n'a pas rattrapé The Dark Knight et The Dark Knight Rises au box-office mondial, cette nouvelle saga lancée par Matt Reeves a fait des débuts très prometteurs. Durant toute sa durée d'exploitation en salles, le film a récolté plus de 770 millions de dollars. En plus d'accumuler les critiques positives, ce qui pour un film DC récent, relève presque du miracle. Un succès suffisant pour accorder au réalisateur le droit de développer son Bat-Verse, avec The Batman 2 comme pierre angulaire. Mais pour l'heure, les détails à son sujet se font cruellement attendre.

Quel casting pour The Batman 2 ?

Que sait-on sur The Batman 2 ? On connaît sa nouvelle date de sortie depuis, et ce sera donc le 2 octobre 2026. Rien n'est gravé dans le marbre cependant, et pour l'instant, le projet est très secret. Le script ne serait toujours pas finalisé, et Jeffrey Wright (Westworld), qui incarne le commissaire Gordon, est aussi perdu que les spectateurs. On voit mal comment le personnage ne pourrait pas être au casting, mais sans information officielle sous la main...

Mais selon le journaliste Jeff Sneider, ça devrait se décanter d'ici quelques mois. Dans un nouvel article, il nous apprend que le tournage de The Batman 2 est prévu pour avril 2025. Ce qui laisse du temps au réalisateur pour peaufiner son histoire, mais également pour annoncer la galerie de gentils et de méchants. D'après l'insider, on en saura davantage sur le casting officiel de The Batman 2 dès cet automne (via The InSneider). Une bonne nouvelle qui va permettre de dissiper le brouillard autour des personnages de cette suites.

De toute évidence, Robert Pattinson reprend le rôle du Chevalier Noir et l'on devrait revoir plus longuement le Joker de Barry Keoghan, si l'on en croit certaines déclarations de l'acteur. Zoe Kravitz reviendra t-elle dans le costume de Catwoman ? Comme pour Jeffrey Wright, sa participation est encore inconnue. En revanche, James Gunn, le nouvel architecture du DCU, a démenti la présence de Professeur Pyg, Gueule d'Argile, Silence et de l'Épouvantail dans The Batman 2. En attendant la sortie, la série HBO Le Pingouin a dévoilé un trailer très prometteur avec un Colin Farrell, toujours aussi méconnaissable, qui joue au mafieux.