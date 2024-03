On le sait, Colin Farrell reprend son rôle marquant d'Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom de The Penguin, dans une série télévisée très attendue sur HBO Max. Cette série promet d'approfondir l'univers sombre établi par Matt Reeves dans le film The Batman. C'est une excellente opportunité d'en apprendre davantage sur l'univers du Chevalier Noir sans nécessairement se concentrer sur le super-héros lui-même. Même si l'univers de Reeves se veut plus réaliste, le spectateur n'est pas à l'abri de belles surprises.

The Benguin propose une plongée dans l'univers The Batman

La série spin-off, intitulée The Penguin, est annoncée comme une expansion directe de ce monde cinématographique. Dans le rôle principal féminin, nous retrouverons Cristin Milioti. Interprétant Sofia Falcone, personnage déjà ancré dans cet univers par son père, Carmine Falcone, joué par John Turturro dans The Batman. La trame de la série se concentrera sur le conflit de pouvoir entre Sofia et Le Pingouin. Le tout pour le contrôle de la ville.

À la barre de cette production ambitieuse, Craig Zobel réalisera les deux premiers épisodes. Tandis que Lauren LeFranc (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D.) prendra en charge l'écriture et la direction de cette nouvelle série dérivée. L'association de ces talents promet une plongée captivante et nuancée dans les méandres de Gotham City.

Matt Reeves, à l'origine de l'univers du Batman récent, reste impliqué en tant que producteur exécutif. Aux côtés de Farrell, LeFranc et Dylan Clark. Cette collaboration réaffirme l'engagement des créateurs à développer cette section de la mythologie DC avec soin et profondeur.

Un côté film noir

Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max, exprime son enthousiasme. Elle explique : « Offrir au public une nouvelle vision de ce personnage iconique, jamais vu auparavant, est un véritable privilège ». Reeves, quant à lui, avait souligné l'impact de Farrell dans le rôle de The Penguin dans une interview pour Variety : « Colin a été explosif. Avoir l'opportunité d'explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage est passionnant ».

Colin Farrell partage cette excitation, déclarant être ravi de continuer à explorer la montée en puissance d'Oz dans le monde sombre de Gotham, anticipant « un peu de folie et de chaos » dans les rues de la ville. La série The Penguin est donc attendue cet automne avec impatience par les fans de l'univers DC.