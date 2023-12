The Batman 2 fait encore l'objet des rumeurs les plus folles, mais l'un des nouveaux dirigeants du DCU vient d'y mettre fin. Tout est faux selon lui, mais il y a pourtant encore de l'espoir.

The Batman 2 est à l'heure actuelle prévu pour le 3 octobre 2025 aux États-Unis, donc sûrement le 1er octobre en France. Mais tout dépendra de l'avancée du projet dans les mois suivants puisque la grève des scénaristes et des acteurs a ralenti tout le processus. D'ailleurs, le tournage ne commencerait pas avant mars 2024, voire à l'été, en raison du retard accumulé. Et en attendant, les spéculations autour du film vont bon train, surtout qu'aucun détail vraiment précis n'a été partagé par le réalisateur Matt Reeves. Ce qui donne naissance à des bruits de couloir parfois à côté de la plaque.

Non, ces personnages ne seront pas dans The Batman 2

The Batman 2 est en cours d'écriture depuis plusieurs mois maintenant et le long-métrage est toujours aussi mystérieux. De même que son casting. Hormis le retour de Robert Pattinson dans la peau du Chevalier Noir, on n'a aucune idée des personnages qui seront à l'écran. Zoe Kravitz reviendra t-elle en tant que Catwoman ? C'est fort possible, mais rien n'a été confirmé. Andy Serkis sera t-il encore Alfred Pennyworth ? C'est également une éventualité, mais il faudra attendre une annonce de la part de Matt Reeves.

Devant ce silence, Daniel Richtman, dont la fiabilité paraît plus fragile sur les scoops DC que Marvel, a pris la parole. Selon lui, Battinson affrontera Professor Pyg, Clayface (Gueule d'Argile), Hush (Silence) et Scarecrow (L'Épouvantail). Il a même affirmé que Dick Grayson, alias Robin, ferait partie de The Batman 2. Si des fans ont commencé à s'emballer, tout est faux selon James Gunn. Le nouveau dirigeant du DCU aux côtés de Peter Safran.

Après que cette rumeur ait été relayée par un média, James Gunn a déclaré « Non. C'est de l'invention totale » (via Threads). Même si Gunn n'a pas encore lu le script de The Batman 2, il a eu le droit à un pitch de Matt Reeves. Et sachant qu'il est le superviseur du DCU, il est évidemment au courant de ce qui se trame. Sa parole compte, mais sa déclaration est toutefois à nuancer.

Crédits : Threads.

Des films sur des méchants de Gotham

La non présence de cette galerie de vilains pourrait s'expliquer par le fait que Matt Reeves ne souhaite pas reléguer au second-plan le justicier de Gotham. « Robert Pattinson est si spécial dans ce rôle. Mon but a toujours été de faire ces histoires d'un point de vue qui permettent au personnage d'être systématiquement le cœur émotionnel de l'histoire. Parce que souvent, ce qui se passe après le premier épisode, c'est que la galerie de méchants supplantent Batman et le relèguent au second plan, que ce soit au niveau du personnage ou de l'émotion ». Avoir autant de vilains à l'écran pourrait donc gêner sa vision.

Mais pour autant, cette histoire autour du Professeur Pyg, de Gueule d'Argile et de l'Épouvantail n'est pas totalement fantasque. Ce n'est en revanche pas du tout un scoop tout frais. Le très sérieux The Hollywood Reporter a révélé en 2022 que Matt Reeves allait développer son Bat-Verse avec des longs-métrages consacrés à d'autres personnages cultes. Et dans les noms cités, il y avait ces trois méchants. Est-ce encore d'actualité ? Bonne question. Actuellement, le cinéaste est sur The Batman 2 et il supervise aussi les séries Batman Arkham et Le Pingouin.