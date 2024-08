Alors que Terminator Zero arrivera sur Netflix le 29 août prochain, nous avons également Survivors, un jeu sur le papier prometteur, mais hélas repoussé à 2025. Dans un avenir plus lointain encore, nous apprenons qu'un autre projet serait dans les cartons, qui pourrait grandement exciter les fans.

Ouverture d'une faille spatiotemporelle pour Terminator

En 1984, le premier Terminator faisait une entrée fracassante au cinéma et dans le genre science-fiction. Porté par James Cameron à la réalisation et Arnold Schwarzenegger dans le terrifiant rôle du T-800, le film est aujourd'hui un classique. Sa suite, Judgment Day, toujours chapeautée par James Cameron, a enfoncé le clou. On ne peut toutefois pas en dire autant des films qui ont suivi : Rise of the Machines, Salvation, Genisys et Dark Fate marquaient une progressive baisse de qualité. La tendance semble toutefois s'inverser avec Terminator Zero à venir sur Netflix.

Mais voilà que James Cameron, le créateur original de monstres sacrés de la SF comme Alien ou, dans une certaine mesure, plus récemment Avatar, a largué une littérale bombe à l'occasion d'une interview auprès de l'Hollywood Reporter. En discutant de la série Netflix à venir, l'influent réalisateur a indiqué à la surprise générale, l'air de rien : « travailler sur son propre truc Terminator ». Poussé à en dire plus, l'homme ne mâchant pas ses mots a seulement répondu : « C'est totalement confidentiel. Je ne veux pas vous envoyer un agent robot potentiellement dangereux si vous veniez à en parler, même rétroactivement ».

James Cameron n'est pas encore prêt à prendre sa retraite

Sachez en tout cas que le « papa » de Terminator travaille donc sur un nouveau projet dans cette licence emblématique de la SF. Du haut de ses 69 ans, James Cameron va donc être décidément bien occupé dans les années à venir. Rappelons qu'il travaille également sur trois films Avatar. Le troisième, baptisé Feu et Cendres, a d'ailleurs récemment partagé de nouvelles images à couper le souffle, avec une sortie au cinéma a priori prévue le 17 décembre 2025. Les fans de l'excentrique réalisateur vont donc être bien servis dans un avenir plus ou moins proche.

Source : Hollywood Reporter