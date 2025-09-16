Après la solide série d'animation Terminator Zero sur Netflix, une bonne nouvelle se confirme pour le prochain film dans l'univers culte, mais il y a un hic.

Après de récents films clairement moins bons que les deux premiers, la licence Terminator a eu droit à une bonne série d'animation dans le style japonais avec Zero, sortie sur Netflix le 29 août 2024. En amont de sa diffusion sur la plateforme au N rouge, James Cameron avait indiqué qu'il « travaillait sur son propre truc » dans l'univers culte qu'il avait lancé en 1984. Dans une récente interview auprès de CNN, il a encore confirmé la chose, mais l'actualité récente semble lui causer quelques soucis d'inspiration.

Le papa de Terminator prêt à reprendre du service, mais IA un problème

Du haut de ses 70 ans, James Cameron n'a visiblement pas envie de prendre sa retraite de sitôt. Tandis qu'Avatar 3 : De Feu et de Cendres arrive ce 17 décembre 2025 au cinéma, l'homme a visiblement encore de gros projets pour sa dernière franchise en date. En parallèle, il caresse visiblement l'idée de revenir sur Terminator depuis un moment. L'été dernier, il indiquait notamment auprès de The Hollywood Reporter « travailler sur son propre truc » dans son propre univers phare.

Un peu plus d'un an plus tard, via cette fois une interview auprès de la CNN, James Cameron a encore confirmé qu'il planche sur le sujet. Plus précisément, il réfléchirait à un tout nouveau film Terminator, après Genisys et Dark Fate qui n'ont pas vraiment convaincu les foules. « J'ai la charge d'écrire une nouvelle histoire dans l'univers Terminator ». Le réalisateur semble toutefois avoir du mal à trouver l'inspiration, au vu des thèmes d'actualité particulièrement brûlants de notre époque.

« Je n'ai cependant pas été capable d'aller très loin sur ce projet, parce que je ne sais pas quoi dire qui ne va pas être dépassé par les événements réels. On vit vraiment à un âge de science-fiction aujourd'hui », admet-il. Naturellement, il évoque notamment l'essor fulgurant (et potentiellement très inquiétant) de l'intelligence artificielle et de la robotique, deux thèmes absolument prédominants dans l'univers de Terminator. Si un nouveau film pour la licence est bien à l'étude par James Cameron, il faudra donc a priori faire preuve d'une certaine patience pour en voir la couleur. En espérant que les machines ne se soulèvent pas réellement entre temps.

© Tri-Star Pictures

Source : CNN