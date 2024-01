Superman Legacy vient de refaire surface, et visiblement, on a plusieurs pistes sur l'actrice qui va incarner Supergirl. Reste à savoir comment la communauté va réagir.

Si on vous demande de citer un film Superman, la plupart d'entre vous vont sans doute mentionner ceux avec Henry Cavill. Ils font partie du DC Extended Universe (ou DCEU), mais ils n'ont pas forcément fait l'unanimité. D'ailleurs, dans cette liste, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment dédié au kryptonien, et c'est Man of Steel. Maintenant, le super-héros repart sur de nouvelles bases avec Legacy. Cette fois, pas d'univers étendu, mais un long-métrage flambant neuf avec un casting inédit. D'ailleurs, on connaît peut-être l'actrice qui va incarner Supergirl.

Qui va jouer Supergirl dans Superman Legacy ?

Le casting de Superman Legacy se dévoile doucement, mais sûrement. Du moins, quand il n'est pas victime de leaks. Déjà, on sait qui va porter le S, et c'est David Corenswet. Eh oui, ce ne sera pas Henry Cavill, et ce n'est pas la peine de préciser que ça n'a pas fait que des heureux. En outre, on retrouvera également Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nathan Fillion (Green Lantern) ou encore Edi Gathegi (Mr Terrific). Mais qui va se charger de porter le costume de Supergirl ? C'est un grand mystère qui est sur le point d'être résolu. En tout cas, il y a plusieurs candidates possibles.

De ce qu'on nous rapporte, trois actrices ont auditionnées pour le rôle de la cousine de Superman. En soi, ça ne veut pas dire qu'elles vont être retenues. Par contre, si l'une d'entre elles est gardée, c'est une information qui est toujours intéressante à communiquer. Dans l'ordre, on a Milly Alcock (House of the Dragon), Emilia Jones (Locke and Key) et (American Housewife). Comme d'habitude, la communauté est divisée sur le sujet, mais encore une fois, ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, la curiosité du public vient d'être piquée, il ne reste plus qu'à attendre une validation.

Ce qu'on sait avec certitude, c'est la personne qui prêtera ses traits à Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman. James Gunn l'a confirmé en personne, ce sera Nicholas Hoult. « Oui, je peux enfin affirmer que Nicholas Hoult sera Lex Luthor dans Superman Legacy et je ne pourrais pas être plus heureux », nous a dit le réalisateur sur Instagram. Bon, ce ne fut pas une grande surprise à cause des fuites, mais ça reste une excellente nouvelle. Cependant, Gunn a tout de même affirmé que la décision « n'était définitive que depuis quelques jours » (au moment de la confirmation en décembre dernier). Dans le doute, c'était judicieux de prendre des pincettes.