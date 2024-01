Après une saison 3 loin de faire l’unanimité et un remplaçant pour Henry Cavill encore plus décrié, la suite de la série The Witcher part du mauvais pied. Elle pourra néanmoins compter sur un nouvel acteur talentueux.

Octobre 2022, Netflix prenait tout le monde de court en annonçant le départ d’Henry Cavill. L’acteur allait raccrocher son manteau du Loup Blanc dès la fin de la troisième saison pour laisser place à un nouveau Géralt de Riv : Liam Hemsworth. Le petit frère du Thor du MCU, avant tout connu pour avoir interprété Gale dans Hunger Games, suscite encore aujourd’hui une véritable levée de boucliers. Les fans du programme veulent le retour de leur Superman déchu de son rôle dans le nouveau DCU. Netflix n’en démordra pas et il faudra faire sans. La saison 4 de The Witcher est loin de démarrer sous les meilleurs auspices, mais un acteur de talent vient officiellement de rejoindre les rangs.

Voici qui jouera Regis dans la saison 4 de The Witcher

N’en déplaise aux détracteurs de Liam Hemsworth, la série The Witcher de Netflix se poursuivra sans Henry Cavill. Après une saison 3 des plus décevantes aux yeux de beaucoup de fans de l'œuvre et du programme, certains espéraient que la suite ne survive pas à la grève des scénaristes et des acteurs qui a frappé Hollywood. Il n’en sera rien, et le géant du streaming intensifie la préproduction en marge du tournage de la saison 4 plus tard dans l’année. Sans doute pour tenter d’apaiser les cœurs les plus meurtris par le départ de l’ancien Geralt, l’interprète de Regis a été annoncé. C’est une nouvelle fois Deadline qui a eu la primeur de l’info : Laurence Fishburne rejoindra la saison 4 de The Witcher.

Une très belle pioche pour Netflix, l’acteur étant particulièrement apprécié par les geeks. S’il a joué dans de nombreux films comme Apocalypse Now, Man of Steel ou encore les films John Wick, c’est avant tout pour son rôle de Morpheus dans Matrix qu’il est connu. Il prêtera finalement ses traits au mystérieux Regis dans la saison 4 de The Witcher. Introduit dans le roman Le Baptême du feu, l’arrivée du personnage était particulièrement attendue des amoureux de l'œuvre. Sans trop en dire, on se contentera de décrire ce vampire de plus de quatre-cents ans comme « chirurgien-barbier de renommée mondiale au passé mystérieux. ».

Tout comme Liam Hemsworth, il faudra patienter avant de le découvrir dans ce nouveau rôle. Le tournage de la saison 4 de The Witcher débutera à une date indéterminée dans l’année. Si Netflix ne dévoile pas l’allure du remplaçant d’Henry Cavill d’ici là, il y a fort à parier que des images volées du plateau soient diffusées entre-temps. La suite de The Witcher ne devrait en tout cas pas arriver sur nos écrans avant 2025.