Les choses s’activent en coulisse. Superman Legacy aura la lourde tâche de lancer le nouveau DCU. Exit Henry Cavill, James Gunn et Peter Safran ont une autre vision pour le superhéros. Les deux nouvelles têtes pensantes de l’univers étendu souhaitent rajeunir le casting pour mieux repartir de zéro. Warner Bros. aurait débuté la recherche des nouveaux Clark et Lois, et des premiers noms viennent de fuiter.

Un sérieux prétendant pour le rôle de Superman

Attendu dans les salles obscures pour le 11 juillet 2025, Superman Legacy mettra en scène un Clark Kent plus jeune et au capital sympathie tel qu’on « aurait envie de lui faire un câlin », avait déclaré James Gunn à la tête du projet. Le nouveau duo à la tête du DCU le sait, ils n’ont pas le droit à l’erreur avec ce premier film. L’une des premières étapes les plus importantes après ce reboot sera évidemment le casting. Passer après le très apprécié Henry Cavill ne sera pas une mince affaire, mais selon les informations de The Hollywood Reporter un nom ressort après de premiers essais : David Corenswet. On vous évite une recherche sur Google, il est assez peu connu. L'acteur a récemment donné la réplique à Mia Goth dans le film Pearl et a joué dans la série Netflix The Politician.

THR affirme que deux autres prétendants sont en lice pour le rôle de Superman, mais leur identité reste encore inconnue. Jacob Elordi, le grand méchant d’Euphoria était un nom envisagé par Warner mais l’intéressé n’a jamais souhaité rentrer dans la course pour le rôle. Les acteurs britanniques Tom Brittney et Andrew Richardson ont été parmi les premiers en lice, mais ce serait David Corenswet qui est actuellement pressenti pour avoir le rôle principal de Superman Legacy. Un premier choix qui trouve écho auprès de la Toile, qui s'amuse à le décrire comme un « mini Henry Cavill ». Certains espèrent que cette ressemblance pourrait ouvrir la voie à une version plus âgée du kryptonien et donc à un retour de l'acteur de The Witcher.

David Corenswet

Les choses avancent aussi pour Lois et Lex Luthor

Les choses progresseraient également pour Lois Lane avec quatre candidates. Emma Mackey, vedette de la série Sex Education de Netflix, Phoebe Dynevor de la série Bridgerton, Rachel Brosnahan connue pour ses rôles dans La fabuleuse Mme Maisel et House of Cards, et enfin Samara Weaving qui a récemment joué dans Scream 6. A ce stade Warner est encore indécis, mais Brosnahan serait ressortie du lot. Cependant à 32 ans l’actrice pourrait être évincée au profit d'une candidate qui collerait plus à une Lois Lane dans sa vingtaine, explique une source du média américain.

Quant à Lex Luthor, un seul et unique nom ressort : Nicholas Hoult. L’acteur connu pour ses rôles dans Le Menu, Renfield, X-Men ou encore Mad Max Fury Road, serait proche d’incarner le grand méchant de Superman Legacy. L’acteur aurait par ailleurs été l’un des choix pour jouer Batman dans le film de Matt Reeves, mais le studio aurait pour ambition de lui confier un rôle depuis Fury Road tant ils ont aimé sa performance. Ce ne serait en revanche qu’une partie du casting. Si ce trio sera évidemment central à l’intrigue, il faudrait s’attendre à voir de nombreux visages familiers. Selon les sources de THR, James Gunn souhaiterait profiter de ce premier film du DCU pour introduire plusieurs héros de l’univers étendu.