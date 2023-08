Le prochain long-métrage Superman Legacy sortira en 2025 aux dernières nouvelles. Une fenêtre de sortie qui a cependant été lâchée avant la grève des scénaristes et des acteurs. Alors que le film se dévoile petit à petit, le réalisateur James Gunn a tenu à clarifier ses intentions sur ce projet.

Finalement, Henry Cavill aurait fait l'affaire dans Superman Legacy

Après des années de refus et d'hésitation, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 3) sera le réalisateur de Superman Legacy. « La route a été longue pour en arriver là. On m'a proposé Superman il y a des années, mais j'ai d'abord refusé car je ne savais pas comment donner à Superman la dignité qu'il méritait d'une façon qui soit unique, amusante et émotionnelle. Et puis, il y a un peu moins d'un an, j'ai trouvé un moyen en me concentrant sur l'héritage de Superman ».

Pour cette nouvelle adaptation, Gunn a fait le choix de remplacer Henry Cavill par l'acteur David Corenswet. À l'origine, le but recherché était visiblement d'avoir un visage plus jeune pour Superman Legacy. Mais le cinéaste a annoncé que Clark Kent sera âgé de 31 ans, ce qui n'est pas du tout passé auprès des fans de Cavill. Après cette révélation, ce fut l'incompréhension totale pour certains comme Thee__DAWG. « Donc il (ndlr : James Gunn) s'est débarrassé d'Henry car il était « trop vieux », alors qu'il fait plutôt jeune pour son âge, et qu'il aurait pu facilement jouer un Superman d'une trentenaire d'années ».

Sur Threads, le concurrent de Twitter (X) de Meta, James Gunn en a remis une couche en répondant à un internaute. Il n'a jamais été question que Superman Legacy traite du super-héros dans sa jeunesse. Ah ! « thebadoneandy : Dans Blue Beetle, du moins dans le spot publicitaire, Jaime sait qui est Superman. Et vous avez dit que Blue Beetle faisait partie de votre DCU. Votre film sur le jeune Superman se déroule t-il donc dans le passé ? James Gunn : Je n'ai jamais voulu faire un film sur le « jeune Superman », mais simplement un film sur ce personnage ». Et forcément, cette mise au point sur Superman Legacy n'a pas été bien accueillie par tout le monde.

Crédits : Heroic Hollywood.

Les fans prennent une nouvelle claque

Il n'en fallait pas plus pour que les fans d'Henry Cavill montent au créneau. Plusieurs d'entre eux n'admettent toujours pas son remplacement, encore plus après cette déclaration de James Gunn sur Superman Legacy. « Alors pourquoi ne pas avoir engagé Henry ? C'est lui que tout le monde veut. Il est le Superman des temps modernes à l'image de Christopher Reeves à l'époque. Nous le voulons lui, personne d'autre, et en plus, il ne fait pas ses 40 ans » (via foggy_brains72).

« Attendez, alors pourquoi pas Cavill ? Si vous faites un film Superman sur un personnage qui n'est pas plus jeune, pourquoi avoir dit que Cavill était trop vieux ? Ce sont vos mots » (via ntmoviereviews). « Oh, il n'y avait donc aucune raison de se débarrasser de la meilleure partie du DCEU, puisque c'est à peine un reboot. Vous vouliez juste supprimer Man of Steel ? » (via ultimatemoviegeek). Une confirmation sur Superman Legacy qui reste réellement en travers de la gorge de certains.

Mais dans les réponses, certains temporisent aussi. « Traitez-moi de vieux jeu, mais les fans doivent être patients et attendre de voir ce que ça donne ! #InGunnWeTrust » (via zakwoj). « Les gens doivent comprendre que « plus jeune » et « jeune » sont deux mots différents » (via yokoyama.xx). « Vous parlez pour vous-même, tout le monde ne veut pas de Cavill ou de Snyder » (via basic.bword). Superman Legacy sera t-il réussi au point de faire oublier Henry Cavill ? Verdict en 2025 (au plus tôt) !

En plus de David Corenswet, le film a étoffé son casting avec Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific / Michael Holt), Nathan Fillion (Green Lantern / Guy Gardner). Le personnage de Jimmy Olson devrait également être là.