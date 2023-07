Blue Beetle c'est bien beau mais si il y a bien un super-héros que les fans de DC veulent voir au cinéma (outre Batman) c'est bel et bien Superman qui va s'offrir une nouvelle naissance en film avec le lancement du DCU. Peter Safran et James Gunn veillent eu grain et malgré le départ définitif d'Henry Cavill pour le rôle, le casting sent pour l'instant très bon. Aujourdhui on peut apprendre la présence d'un autre personnage culte du Comics.

Superman Legacy, un film très proche des Comics ?

C'est officiel le personnage de Jimmy Olsen rejoint le casting. Si le protagoniste est sous exploité depuis quelques années au cinéma c'est pourtant un segment important des Comics. Il apparait d'aillleurs à plusieurs reprises dans la série Smallville mais aussi et surtout dans les films Superman avec Christopher Reeve. C'est bien simple le personnage apparait dès les débuts dans les bandes dessinées avec un premier rôle (sous forme de caméo) en 1938 avant d'avoir un rôle constant dans The Adventures of Superman en 1940 à la radio puis en 1941 dans le Comics. Le personnage a été crée par Jerry Siegel en personne, soit l'un des papas de Superman. Bref c'est un personnage culte que les fans connaissent bien. D'abord simple journaliste au sein du Daily Planet il devient dans les années 2000 bien plus que ça puisqu'il endosse désormais le rôle d'un super-héros : Mr Action.

Jimmy Olsen en 1971. À l'époque il n'est plus vraiment le gentil journaliste.

Qui pour jouer le rôle ?

Souhaitant toujours être au plus proche possible des Comics, les deux patrons du DCU ont choisi l'acteur Skyler Gisondo pour incarner le personnage. Comme lui il est roux et possède le même visage souriant :

Finalement peu connu, l'acteur de 27 ans a notamment joué dans The Amazing Spider-Man 1 et 2 pour le personnage de Howard Stacy. Il est même présent dans un jeu vidéo puisqu'il a un rôle dans The Quarry (Supermassive Games) dans lequel il interptère Max Brinly. Nul doute que ce nouveau rôle dans Superman puisse apporter un beau coup de projecteur sur sa carrière et en faire une star du moment. Nul doute qu'il devrait former un beau duo avec le nouveau Clark Kent à savoir David Corenswet. Une proximité physique avec les personnages des Comics qui est assez indéniable.