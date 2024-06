On a de nouveaux aperçus du Superman de James Gunn avec l'homme volant, mais aussi ses acolytes et de nombreux décors, dont le Daily Planet. Ça promet !

Le nouveau film Superman est attendu au cinéma pour le 9 juillet 2025. Une sortie assez proche finalement qui a obligé le réalisateur James Gunn a entamé la communication, notamment pour contrer les leaks... parfois faux d'ailleurs. Le cinéaste a suscité de vives réactions avec la première publication de l'homme volant en costume, campé cette fois par David Corenswet et non plus par Henry Cavill. Il y a forcément eu des pour et des contre, mais on ne pourra juger véritablement qu'en mouvement. En revanche, on voit déjà que l'acteur a pris au sérieux ses séances d'entraînement pour se transformer en une armoire à glace.

Une première vidéo pour le Superman de James Gunn

Même s'il y aura toujours du monde pour regretter Henry Cavill, le rôle de Superman semble entre de bonnes mains, avec un David Corenswet qui en impose physiquement. Mais grâce au tournage, qui se déroule en ce moment à Cleveland, on a bien plus d'images à se mettre sous la dent et surtout une première vidéo. Que peut-on voir sur ses différentes images ? Superman... mais aussi, et c'est une première, certains autres personnages clés du casting. On a ainsi des clichés de Rachel Brosnahan (Lois Lane), Edi Gathegi (Mr Terrific) ou encore de Perry White joué par Wendell Pierce. L'acteur iconique qui a incarné l'inspecteur William « Bunk » Moreland dans la cultissime série The Wire disponible sur Max.

Sur ces images volées de Superman, on peut également apercevoir des décors en plein rue avec des scènes de chaos. On ne devrait pas atteindre la destruction XXL de Man of Steel, mais ça ne devrait pas être totalement calme non plus donc. En bonus, il y a aussi la façade de l'iconique Daily Planet. Le journal où Clark Kent et Lois Lane travaillent en tant que journalistes. Bien que ce soit difficile de se faire une idée sans les effets spéciaux, êtes-vous convaincus par toutes ces images ?

Une pluie d'images avec Mr Terrific, Lois Lane, le Daily Planet...

En complément de la vidéo de David Corenswet en Superman, voici les images relayés par le compte X Daily Planet News avec l'homme volant, Mr Terrific, Lois Lane, Perry White, le Daily Planet et des rues en très mauvais état.