Le réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) et une partie du casting de Superman se sont accaparés certaines rues de Cleveland pour mettre en boîte le prochain film. Pour le moment, David Corenswet qui campe le super-héros, Rachel Brosnahan (Lois Lane), Edi Gathegi (Mr Terrific) et Wendell Pierce (Perry White) ont été aperçus sur le plateau. Jusqu'à maintenant, on avait encore jamais vu l'alter ego du super-héros, mais c'est désormais chose faite. Et le changement par rapport à Man of Steel avec Henry Cavill est bien là !

Le Clark Kent du nouveau film Superman se montre

Le tournage du Superman de James Gunn semble plutôt être accessible, et un passant s'est d'ailleurs étonné d'avoir pu traverser tranquillement un décor pour prendre de belles photos. D'autres ont fait preuve d'un peu plus de discrétion et c'est de cette manière qu'on a eu le droit à une première vidéo de Superman en costume. Certains ont été convaincus par ce qu'ils ont vu, quand d'autres parlent d'un cosplay raté avec un acteur qui nage dans ses vêtements. La vérité se situe peut-être entre les deux, mais de toute façon, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il faudra attendre un trailer.

Mais grâce au tournage de Superman à Cleveland, et des fans qui sont sur le qui-vive, une première image de David Corenswet en Clark Kent a leaké sur la Toile. Alors ça donne quoi ? Eh bien pour le coup, la différence entre le journaliste du Daily Planet et son alter ego est vraiment plus marquée que la version d'Henry Cavill. Que ce soit physiquement (le visage, la coupe de cheveux) ou la posture par exemple, on perçoit les deux personnalités de Clark Kent et de Superman.



Un look qui divise les internautes

Un résultat à la hauteur ? Comme d'habitude, surprise, ça divise un peu. Et ce qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est les cheveux en mode « Brocoli » qui ont déjà donné lieu à des montages et moqueries. « Oh mon dieu, c'est Tony Khan (ndlr : le président d'All Elite Wrestling) ». En revanche, certains adorent déjà ce qu'ils voient sur ce cliché et d'autres font confiance à James Gunn. « Il ressemble à un nerd, c'est parfait » déclare un internaute sur X. Superman, s'il n'est pas repoussé, sortira au cinéma le 9 juillet 2025. Un rendez-vous très important pour le nouveau DCU qui devra faire oublier tous les ratés de l'univers cinématographique.