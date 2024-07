Jusqu'à présent, tout ce que nous avions vu du prochain film Superman se concentrait naturellement sur le Clark Kent de David Corenswet, ainsi que Rachel Brosnahan (Lois Lane) et Edi Gathegi (Mr. Terrific). Mais d'autres personnages emblématiques de DC Comics se sont joints au tournage, comme en témoignent ces nouvelles images volées. Attention toutefois, cela risque de SPOILER une partie de l'intrigue.

Les images volées du prochain film Superman s'accumulent

Le film Superman façon James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) continue son tournage à Cleveland, dans l'Ohio, de manière on ne peut plus publique. De nombreux passants ont ainsi pu partager quelques imagess volées notamment du remplaçant d'Henry Cavill dans le rôle du Man of Steel. Une cinquantaine de clichés ont ainsi été partagés sur le site Cleveland.com. Celui-ci ne sera a priori pas le seul super-héros dans cette prochaine production portant son nom et attendue courant juillet 2025.

En plus de Mr. Terrific, incarné par Edi Gathegi, deux membres de la Justice League se joindront également aux festivités. Dans un parc très ouvert de Cleveland, quelqu'un a en effet pu prendre des photos mettant en avant Hawkgirl et Green Lantern (en l'occurrence Guy Gardner). Les deux personnages emblématiques sont incarnés respectivement par Isabela Merced et Nathan Fillion. La scène leakée semble mettre en avant la fin heureuse d'un quelconque combat, le groupe se rassemblant autour d'une foule soulagée.

Si l'on en croit les dernières images du film Superman à venir, l'aide d'autres super-héros ne sera probablement pas de trop. La première présentation de David Corenswet dans le costume iconique laissait en effet à penser que le grand méchant de l'histoire ne sera nul autre que l'une de ses plus redoutables némésis : Brainiac. Il faudra toutefois attendre des images officielles, un trailer en bonne et due forme ou sa sortie au cinéma dans tout pile un an pour en avoir le cœur net.