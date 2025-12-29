Voici ce que prépare Netflix pour cette semaine à cheval entre la fin de 2025 et le début de 2026, avec notamment un grand final particulièrement attendu.

En réalité, Netflix a déjà déballé tout son programme de décembre 2025, ses dernières sorties remontant au lendemain de Noël. Ne reste donc plus que le programme de janvier 2026, qu'on ne connaît pas encore dans son intégralité. On a toutefois quelques sorties d'ores et déjà confirmées, mais uniquement du côté des séries. En attendant le programme officiel du début de l'année 2026 voyons plus en détail ce que propose actuellement la plateforme pour cette semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Les nouvelles séries Netflix du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Avec les sorties actuellement connues, il n'y a malheureusement pas encore de nouveaux films à signaler chez Netflix cette semaine. Les nouveautés confirmées ne se trouvent en effet que du côté des séries, avec pour l'instant trois programmes. Le plus important à retenir reste cependant non pas une nouvelle série, mais le grand final d'un des programmes les plus populaires de la plateforme au N rouge : Stranger Things.

Le 1er janvier 2026 chez nous sortira en effet le dernier épisode de la cinquième et ultime saison de l'arc principal d'El, Mike et tout le reste de la bande. Ce grand final en apothéose durera environ 2 heures afin d'apporter un clou du spectacle à leur combat contre Vecna. Stranger Things reviendra toutefois plus tard courant 2026 avec Tales from '85, une série d'animation plaçant quant à elle son récit entre les saisons 2 et 3.

Le 1er janvier 2026 arrivera également sur Netflix Ne T'enfuis Plus, nouvelle adaptation sur la plateforme d'un roman d'Harlan Coben. Celle-ci va suivre Simon, joué par James Nesbitt, dont la vie va basculer lorsque sa fille Paige va basculer. Il va alors partir à sa recherche et faire des découvertes bouleversantes.

La dernière nouvelle série connue à venir cette semaine sur Netflix sortira enfin le lendemain, le 2 janvier 2026 et s'intitulera Land of Sin. Il s'agira cette fois d'un thriller rural suédois mettant en scène la Scandinavie profonde pour proposer un intrigant terrain d'enquête et d'affrontements familiaux, sous la forme d'une mini-série de 5 épisodes.

Source : Netflix