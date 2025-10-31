La plateforme SVOD Netflix continue de faire monter la sauce pour le grand final de cette série adorée avec un nouveau trailer qui pose clairement le ton.

Tandis que la saison 4 de The Witcher est arrivée ce 30 octobre 2025 sur Netflix avec perte et fracas au vu des premières réactions, la plateforme au N rouge prépare pour le mois prochain un ultime retour autrement plus attendu. Le 27 novembre 2025 va en effet marquer la sortie du Volume 1 de la cinquième et dernière saison de Stranger Things. Un peu moins d'un mois avant ce grand événement, et trois mois après le précédent, voici justement une toute nouvelle bande-annonce pour faire monter l'engouement des spectateurs.

Netflix plante le clou du spectacle pour l'ultime saison de Stranger Things

Neuf ans après sa première saison, l'exclusivité Netflix Stranger Things s'apprête enfin à tirer sa révérence, avec un Volume 1 à venir le 27 novembre, puis un Volume 2 attendu de son côté le 26 décembre. Histoire de se rappeler à notre bon souvenir, la plateforme a récemment partagé une toute nouvelle bande-annonce de la première partie de cette cinquième et dernière saison, histoire de nous en présenter un peu plus les enjeux.

La bande d'Eleven et ses amis semble être au bout de ses forces, mais doit donner son maximum pour sauver le monde face à la toute-puissance de Vecna et de ses monstrueuses armées. La première partie de la Saison 5 de Stranger Things à venir le mois prochain sur Netflix va ainsi poser les différentes pièces de l'échiquier en vue d'un grand final qu'on attend épique le mois suivant.

Bien qu'il s'agisse de l'ultime saison de l'histoire principale de Stranger Things, Netflix n'a toutefois pas prévu de dire complètement adieu à la licence. Rappelons en effet que la plateforme SVOD prévoit ensuite de diffuser à une date encore indéterminée un spin-off sous forme de série d'animation rétro, intitulé Tales From 85. Voici en attendant la dernière bande-annonce officielle en date et nettement plus sombre du Volume 1 de la saison 5 à venir dans les prochaines semaines.

Source : Netflix sur YouTube