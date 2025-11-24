Le rendez-vous est proche pour tous les fans de Stranger Things. La saison 5 démarre cette semaine et on peut déjà vous dire qu'il faudra vous accrocher.

Le public n'est pas prêt pour ce qui arrive. Cela fait trois ans et demi que les fans attendent la suite de Stranger Things. Après les événements épiques de la dernière saison, le dénouement de ce qui est certainement l'une des séries Netflix les plus populaires va enfin se jouer sur petit écran. Les showrunners annoncent déjà la couleur : attendez-vous à une saison 5 « violente », pour une conclusion sûrement aussi spectaculaire qu'espéré.

La saison 5 de Stranger Things ne fera pas dans la dentelle

Bien qu'elle mette en scène une bande d'ados, Stranger Things ne se privait pas de séquences intenses et graphiques dès ses débuts. Plus encore, sur le long chemin que constituent les quatre saisons d'ores et déjà sorties, nous avons dû dire adieu à bien des personnages, généralement de façon tragique. Même les personnages principaux ne sont pas épargnés dans la série, au point que le sort de certains est toujours en suspens actuellement.

Dès lors, nous ne pouvons que nous attendre à des émotions de la sorte pour la saison 5. D'ailleurs, ce ne sont pas les frères Duffer qui diront le contraire. Les créateurs de Stranger Things ne cachent pas que l'ultime chapitre de la série Netflix ne sera peut-être « pas aussi violent » que le précédent. Pour autant, il faudra avoir le cœur bien accroché car ils annoncent déjà qu'elle mettra en scène « la mort la plus violente », toutes saisons confondues. Bien sûr, on ne sait pas qui cela concerne. Mais une chose est sûre, attendez-vous à être choqué, ne serait-ce que visuellement.

Cela, nous le découvrirons bien assez tôt puisque le volume 1 de la saison 5 de Stranger Things débarquera dès ce mercredi 27 novembre (2h du matin) sur Netflix. La suite se déclinera en deux autres parties, attendues à la même heure le 26 décembre 2025 et le 1er janvier 2026. Le producteur exécutif Shawn Levy vous promet déjà un final « parfait », serez-vous au rendez-vous ?