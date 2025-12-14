Clairement, il n’y a plus vraiment de doute là-dessus. Stranger Things est LE phénomène de cette fin d’année 2025. Et forcément, cela s’accompagne d’une avalanche d’objets, de goodies et de contenus en tout genre, parfaits pour offrir ou simplement pour se faire plaisir pendant les fêtes.

Cette fin d’année est placée sous le signe de Stranger Things. La saison 5 a fait son arrivée sur Netflix, avec une deuxième partie attendue pour la fin décembre. L’engouement est total, et forcément, les produits dérivés reviennent en force. Blu-ray, DVD, livres, éditions collector ou objets officiels… c’est le moment idéal pour se faire plaisir ou trouver le cadeau parfait. Voici tout ce qu’il faut retenir.

NOTE : la disponibilité des produits peut varier en fonction du moment où vous lisez cet article. Nous ne pouvons garantir les stocks.

Les meilleurs cadeaux à faire aux fans de Stranger Things

Dans cette sélection spéciale Stranger Things, idéale pour les fêtes ou simplement pour se faire plaisir, on trouve vraiment de tout. Des DVD et Blu-ray pour revivre la série, des figurines et des sets LEGO pour compléter sa collection, mais aussi des jeux de société, des livres et plusieurs objets inspirés de l’univers d’Hawkins. Que vous soyez fan de la série ou en quête d’un cadeau qui fera mouche, il y a forcément quelque chose qui vous fera basculer de l’autre côté du Monde à l’envers.

La musique de la série à fond dans les oreilles

Pour les fans de musique, Stranger Things est un terrain de jeu parfait. Les différentes bandes originales sont disponibles en CD et surtout en vinyle coloré, souvent en éditions spéciales ou exclusives, qui reprennent les tubes cultes des années 70–80 et les thèmes synthé de Kyle Dixon et Michael Stein. Entre les compilations remplis de hits comme Running Up That Hill de Kate Bush ou les albums purement instrumentaux des saisons 1 à 4, chaque disque permet de replonger instantanément dans l’ambiance d’Hawkins, du centre commercial Starcourt ou du Monde à l’envers. C’est un cadeau idéal pour les sériephiles nostalgiques, les collectionneurs de vinyles et tous ceux qui veulent prolonger la série les écouteurs sur les oreilles.

Les jeux de société pour jouer entre potes ou en famille

Si vous aimez prolonger l’expérience d’Hawkins autour d’une table, plusieurs jeux officiels Stranger Things sont parfaits pour ça. Il y a d’abord l’édition spéciale de Risk, un jeu de conquête où vous vous battez pour reprendre le contrôle de la ville et de l’Upside Down. Les parties sont longues, on vous prévient. Comme dans le jeu de base.

Pour quelque chose de plus accessible et familial, l’édition collector du Monopoly Stranger Things fonctionne très bien. Le plateau, les pions et même les cartes reprennent les lieux et les références culte de la série, avec quelques surprises pour pimenter la partie. C’est un cadeau idéal pour les fans.

Enfin, ceux qui préfèrent les expériences immersives peuvent se tourner vers les jeux d’enquête Stranger Things. Le plus populaire est L’Ombre de Hawkins, un escape game coopératif très soigné, rempli d’indices, de documents et d’énigmes à résoudre. Très sympa aussi.

Les livres Stranger Things pour se cultiver

Pour ceux qui veulent replonger dans Hawkins loin des écrans, les livres Stranger Things sont parfaits. Le plus intéréssant reste Stranger Things, Dans l’envers du décor, un beau livre officiel qui dévoile les coulisses des premières saisons avec des photos, des documents et une mise en page façon carnet abîmé des années 80. C’est l’objet à offrir à un ou une vraie fan, autant pour le feuilleter que pour l’exposer dans une bibliothèque.

Pour la lecture pure, plusieurs titres prolongent l’univers de la série. Hawkins Horrors propose un recueil de nouvelles effrayantes qui explore différents coins de la ville, idéal pour les ados qui aiment se faire peur. Héros et Monstres mise sur un format à choix multiples avec plus de vingt fins possibles, parfait pour ceux qui veulent vivre leur propre aventure dans l’Indiana hanté.

Stranger Things – Dans l’envers du décor Livre officiel making-of des saisons 1 et 2, rempli de photos, illustrations et infos coulisses.



Hawkins Horrors – Nouvelle édition Recueil de 7 nouvelles horrifiques à Hawkins, dès 12 ans, chez Hachette Romans.



Stranger Things : Héros et Monstres (25 fins possibles) Roman à choix multiples dans l’univers de la série, dès 11 ans, chez Hachette Romans.



Les figures et jouets

Pour ceux qui veulent afficher leur passion pour Hawkins, les figures et jouets officiels sont incontournables. On trouve des pièces de collection très réussies, comme la lampe Démogorgon de Grupo Erik qui mêle déco et ambiance horrifique avec son éclairage rouge et sa tête rotative. C’est un bel objet pour transformer une étagère. Côté construction, le set LEGO BrickHeadz Eleven & Demogorgon reste une valeur sûre pour les fans qui aiment exposer leurs personnages préférés. Et pour compléter une collection, les Funko Pop restent indétrônables, notamment les modèles Eleven ou Will dans l’Upside Down, très appréciés pour leurs détails et leur qualité.

Les T-shirts et le merchandising

Si vous voulez afficher votre amour pour Hawkins, les T-shirts officiels Stranger Things sont un excellent point de départ. Des modèles cultes comme le logo du Hellfire Club ou l’affiche de la saison 5 arrivent en force cette année. Pas mal pour une tenue casual ou comme cadeau pour un fan de la série. En plus des T-shirts, la gamme merchandising continue de s’agrandir avec des produits utiles, comme les coffrets mug + chaussettes aux couleurs de Stranger Things. Ils sont parfaits pour un cadeau rapide sans se prendre la tête.