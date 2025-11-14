Stranger Things arrive très bientôt et, clairement, son réalisateur et son producteur se montrent extrêmement enthousiastes. De quoi rassurer tout le monde avant la sortie dans quelques jours.

La fin de Stranger Things approche. Dix ans après ses débuts, la série phare de Netflix s’apprête à livrer son ultime saison, et les attentes sont immenses. Le 26 novembre marquera le début du dernier acte, avant un final prévu le 31 décembre. Selon Shawn Levy, réalisateur et producteur exécutif, les fans peuvent s’attendre à une conclusion d’une intensité rare.

Une déclaration forte qui rassure les fans de Stranger Things sur Netflix

Interviewé par Collider, Levy a révélé avoir déjà visionné la version finale de l’ultime épisode de Stranger Things. Et son verdict est sans appel.

« Les frères Duffer ont réussi leur atterrissage. C’est un dix sur dix parfait. C’est profondément satisfaisant et bouleversant. Je dois l’avouer, ça m’a détruit. »

Des mots lourds de sens pour Netflix, surtout dans un paysage où les fins ratées de grandes séries restent encore dans toutes les mémoires. Levy assure que Stranger Things ne tombera pas dans ce piège. Pour lui, Matt et Ross Duffer ont livré un final qui respecte totalement le cœur de la série et ses personnages. Le dernier épisode durera près de deux heures et aura même droit à une sortie en salles dans certains cinémas. Une première pour la série, qui témoigne de l’ambition du projet et de la confiance de Netflix dans cette conclusion.

Levy insiste sur l’importance que les créateurs ont accordée à cette fin de Stranger Things. Leur mantra, depuis la saison 1 sur Netflix, n’a pas changé : réussir l’atterrissage. Un bon final peut faire oublier bien des imperfections, tandis qu’un dernier chapitre raté peut marquer un show de manière durable. Cette ultime saison a donc été pensée avec une attention extrême.

Une saison particulière pour Shawn Levy

Habituellement en charge des épisodes 3 et 4 de Stranger Things, Levy a modifié son planning à cause de Deadpool & Wolverine et s’est retrouvé à réaliser l’épisode 6. L’épisode 7, lui, a été coréalisé avec les frères Duffer, un moment symbolique après dix ans de collaboration sur Netflix.

Netflix diffusera la saison 5 en plusieurs étapes : quatre épisodes le 26 novembre, trois autres le 25 décembre, puis le final le 31 décembre. Un au revoir qui s’annonce déjà comme l’un des événements télé les plus marquants de la fin d’année.

