Débutée en 2016, oui, c’est déjà super loin, Stranger Things a rencontré un succès immédiat. Il faut dire que dès le départ, elle met le paquet : un gros budget, un pitch intéressant, et un univers hyper bien retranscrit qui sent bon les années 80-90. Mêlant horreur, humour et bonnes gueules, quatre saisons plus tard, on est des millions à en redemander. Ça tombe bien, la saison 5 arrive bientôt et l’une des actrices majeures fait encore du teasing.

ATTENTION ALERTE SPOILER pour tous ceux n’ayant pas vu la saison 4 et n’ayant pas envie d’avoir d’indice concernant la saison 5. Vous êtes prévenu.

La saison 4 de Stranger Things est marquante à plus d'un titre

De fil en aiguille, ce qui commence comme une série de science-fiction teintée d’horreur s’est transformé en véritable road trip pour finalement revenir à ses racines. La quatrième saison de Stranger Things finit carrément par mettre nos héros face à leur destin : sauver le monde, ni plus ni moins. La saison 4 part peut-être un peu dans tous les sens au départ avec cette fâcheuse tendance à éparpiller ses personnages et ses intrigues, mais au final, tout finit par ne faire qu’un, de la plus belle manière d’ailleurs. Si elle manque de précision, la saison 4 de Stranger Things ne manque certainement pas de rythme et multiplie les scènes marquantes. Vecna à lui seul, le premier meurtre, le concert dans le monde à l’envers, ou encore… le tragique destin de Max.

Vecna, un vrai méchant, une vraie saloperie qu'on aime détester ©Stranger Things - Netflix

Des indices sur l'avenir de cette héroïne très appréciée

Pour rappel, à la fin de la saison 4 de Stranger Things, Max se retrouve dans le coma entre la vie et la mort (on suppose) après avoir été attaquée violemment par Vecna sur le tube des années 80 Running Up That Hill de Kate Bush. Difficile d’imaginer comment elle va se remettre de tout ça dans la saison 5 vu ce qu’elle a subi. Interrogée sur ce sujet dans les colonnes de Variety, Sadie Sink, l’actrice qui interprète Max depuis la saison 2, s’est fendue d’une déclaration qui va faire des heureux.

Non, Maxine n’est pas perdue, elle est encore dans la partie. Sink affirme, sans rien dire sur l’intrigue, que les showrunners aiment beaucoup la voir courir. « Ils aiment quand je cours, mais je n’en dirai pas plus… » Les showrunners, quant à eux, les frères Duffer, ajoutent eux aussi leur dose de mystère concernant le rôle de Sadie Sink dans la saison 5 de Stranger Things. Après tout, si l’actrice tourne encore, c’est qu’elle doit bien sortir du coma au final… « Elle va jouer un rôle dans la saison ». Il faudra se contenter de ça.

L'une des scène qui donne des sueurs froides... avant le drame ©Stranger Things - Netflix

On aura bientôt des nouvelles de la saison 5

Ça reste toutefois une excellente nouvelle qui devrait assurément faire des heureux parmi les fans. Non, Max n’est pas morte et elle sera bel et bien active durant la saison 5. Reste maintenant à savoir dans quelles circonstances, parce qu’avec Stranger Things, on le sait, tout est permis ou presque. Maxine pourrait bien rester coincée et être traquée dans le monde à l’envers, tout comme une bonne nouvelle est envisageable pour son personnage, mais connaissant la série, on a un doute là-dessus.

La saison 5 de Stranger Things arrivera d’ici 2025 ou 2026 si tout va bien. On nous promet un final « épique », « de la folie », mais pour le moment, on a encore rien vu du tout. On aura en tout cas des nouvelles de la saison 5 dès le mois de septembre lors de la Netflix Geeked Week qui s’annonce déjà énorme.

Source : Variety