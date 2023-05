L'univers de Star Wars est magique et ce qui fait son succès, outre son ambiance, ses effets spéciaux ou encore son histoire c'est aussi bien évidemment sa musique. Si depuis quelques années le vénérable John Williams a laissé la main pour certaines œuvres comme dans The Mandalorian ou encore encore Rogue One : A Star Wars Story à d'autres compositeurs, ses mélodies seront liés éternellement à la saga. Partant de ça, les fans et sa musique c'est une grande histoire d'amour.

Star Wars et un événement exclusif en France

À l'occasion du 4 mai, journée officielle de Star Wars (may the 4th be with you), le cinéma Le Grand Rex qui est un peu une institution en France vient de dévoiler la tenue d'un ciné-concert Star Wars pour l'année prochaine dans un an jour pour jour soit le 4 mai 2024. Et histoire de se préparer bien en amont, les places sont désormais en précommandes via le site officiel.

Au total vous pouvez retrouver 4 catégories de places qui varient evidemment selon l'emplacement avec le prix qui va avec à savoir :

Le Carré Or à 99 euros

Catégorie 1 à 79 euros

Catégorie 2 à 59 euros

Catégorie 3 à 39 euros (libre assis)

Il y en a donc pour tous les budgets. L'événement prévoit déja des animations, une exposition, des cosplays et des effets spéciaux... Nous n'avons pour le moment pas plus de détails sur la programmation pure et on ne sait pas si il s'agira par exemple de la diffusion d'un film complet ou une sorte de pot-pourri.

La musique de SW est devenue culte

La musique de Star Wars est sans aucun doute l'un des aspects les plus emblématiques et mémorables de la franchise. Depuis la sortie du premier film en 1977, la musique a été un élément essentiel pour aider à raconter l'histoire, évoquer des émotions et captiver les spectateurs. C'est évidemment aussi ce qui a permis à la licence de se faire connaitre autant à travers le monde. Car la musique est universelle.

Les mélodies de Star Wars sont également connues pour posséder des orchestrations complexes et une utilisation de divers instruments, tels que les cuivres, les cordes et les percussions. Williams a également évidemment incorporé des éléments de musique classique et de musique de fanfare dans ses compositions, donnant à la musique de Star Wars un coté souvent grandiose, presque martial.

Ce qui fait son succès c'est aussi l'utilisation de thèmes musicaux, qui sont des mélodies distinctes associées à des personnages, des lieux ou des événements spécifiques dans l'univers de Star Wars. The Imperial March pour Dark Vador, The Force Theme pour la famille Skywalker, etc. Des thèmes que l'on retrouvera forcément pendant le ciné-concert du Grand Rex.