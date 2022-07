C'est le journal Empire qui comme toujours a de belles informations sur Star Wars qui vient un peu lever le voile sur la série Andor. Pour mémoire, SW: Andor proposera une intrigue préquelle à Rogue One: A Star Wars Story, sorti en 2016. Nous pourrons y suivre les aventures de Cassian Andor.

5 ans de la vie de Cassian Andor pour cette série Star Wars

Image exclusive d'Andor @Empire

Dans l'interview, le showrunner de la série, Tony Gilroy explique que l'histoire se déroule sur cinq ans et que Andor se compose de deux saisons de 12 épisodes pour un total de 24. Elle est donc bien plus longue que la très récente série Obi-wan, voilà qui devrait faire plaisir aux fans de Star Wars qui veulent toujours plus de contenu.

L'ampleur du spectacle est tellement énorme. Les réalisateurs travaillent par blocs de trois épisodes, nous avons donc fait quatre blocs de trois épisodes chacun. O ns'est dit : 'Wow, ce serait vraiment intéressant si nous utilisons chaque bloc pour représenter une année. Nous nous rapprocherons donc d'une année pour chaque bloc.

Le dernier épisode de la saison 2 devrait donc se situer juste avant le film Rogue One. Encore une fois on espère que d'un point de vu narratif cela puisse avoir un intérêt, car on part du postulat que Andor ne sera jamais vraiment en danger pendant ces 5 ans, puisqu'on le retrouve sain et sauf dans le film. Il va donc falloir agir intelligemment. Si cela fonctionne bien avec Obi-wan, qui est un jedi, cela risque d'être tout autre pour Star Wars Andor et les fans risquent d'être un peu plus regardant.