Alors que l'événement Star Wars Celebration bat son plein, le film The Mandalorian dévoile ses premières images officielles, et ça envoie clairement du rêve.

Cela fait deux ans que nous n'avions pas revu The Mandalorian et Grogu, ou Bébé Yoda pour les intimes. La série phare dans l'univers de Star Wars, chapeautée par Jon Favreau et Dave Filoni, devait en effet se conclure par un film qui s'est fait cruellement désirer. Il faudra malheureusement encore attendre jusqu'à mai 2026 pour revoir l'improbable duo au cinéma. À l'occasion de l'événement Star Wars Celebration se déroulant actuellement aux États-Unis, nous avons toutefois droit à de premiers aperçus officiels très prometteurs pour nous aider à patienter.

Le film The Mandalorian nous met officiellement des étoiles plein les yeux

En amont du fameux May the 4th, les fans de Star Wars se rassemblent actuellement dans le cadre de l'événement Star Wars Celebration. L'occasion de faire le plein d'annonces et de nouveautés dans l'univers de la galaxie lointaine, très lointaine lancée par George Lucas. Parmi les invités de marque qui se sont récemment dévoilés, on compte naturellement le film The Mandalorian & Grogu, à venir l'année prochaine.

Si aucun trailer n'est encore officiellement disponible, de nombreux médias étaient présents sur place avec une salle bondée de monde présentant divers productions Star Wars à venir. Ainsi, le film The Mandalorian & Grogu était de la partie, et nous avons donc droit à de premières images officielles, quoique pas d'une qualité optimale. Cela nous suffit toutefois à voir que le film promet d'envoyer à coups de Force et de blaster.

On aperçoit notamment ce qui s'apparente à une grande bataille avec trois iconiques et titanesques TBTT. On voit également ces chers Mando et Grogu en compagnie de Zeb, l'un des membres de l'équipe Star Wars Rebels, qui a eu droit à un traitement live-action avec la série Ahsoka. Enfin, on découvre le personnage incarné par la célèbre Sigourney Weaver, qui sera donc une pilote. Après l'événement en direct, nous devrions avoir droit à un trailer en bonne et due forme pour voir tout cela plus en détail. Pour le reste, rendez-vous donc en mai de l'année prochaine pour le film The Mandalorian & Grogu. May the Force be with us.





Crédits : Empire

Source : Empire sur X.com