Le prochain film Star Wars suscite beaucoup de discussions. De nombreux projets sont en cours, et l'un d'eux, suite à une déclaration de son réalisateur, a particulièrement attiré l'attention. Explications.

Taika Waititi, connu pour son approche unique et son sens de l'humour dans la réalisation, a récemment fait des commentaires sur son prochain film Star Wars. Un projet très attendu étant donné l'univers très particulier du réalisateur et l'importance de la franchise.

Le film Star Wars de Waititi

Ainsi, lors de la première de son film "Next Goal Wins", et interrogé par Variety sur le tapis rouge à propos de son projet sur la franchise Star Wars, Waititi, également réalisateur de Thor: Love and Thunder, a répondu avec une pointe d'humour : "Ce sera ... *pause dramatique* ... un film de Taika Waititi." Il a ajouté en riant qu'il s'attend à ce que le film "énerve" les gens.

Son commentaire sur son film Star Wars suggère qu'il pourrait apporter une touche personnelle et peut-être non conventionnelle à l'univers bien établi de la franchise, ce qui, bien que potentiellement controversé, pourrait aussi offrir une perspective rafraîchissante et innovante. Surtout avec les soucis de Disney.

Quels sont les projets en route ?

Les projets de films sont finalement assez nombreux du côté de Star Wars. Voici un gros résumé de ce qui vous attend.