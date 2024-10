À peu près une dizaine de films estampillés Star Wars sont éparpillés un peu partout à travers la galaxie, à différents états d'avancement. L'un d'entre eux sera consacré à Rey, personnage principal de la controversée postlogie incarné par Daisy Ridley. La Force ne semble pas être avec la dernière membre officieuse de la famille Skywalker, si l'on en croit les récents développements à son sujet.

Un coup d'a-Rey à l'un des nombreux films Star Wars dans les étoiles

En attendant d'autres nouvelles de films Star Wars à venir, dont celui clôturant les séries The Mandalorian et Ahsoka Tano attendu en mai 2026, une perturbation de la Force se fait donc jour concernant la suite des aventures de Rey. Ce film est pour rappel réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, principalement connue pour ses documents engagés relatifs à la condition des femmes. L'année dernière, nous apprenions que Steven Knight (Peaky Blinders) endossait le rôle de scénariste pour ce film, en lieu et place de Damon Lindelof (Watchmen) et Justin Britt-Gibson.

Mais la suite de la postlogie Star Wars se fera finalement sans lui. Steven Knight a en effet quitté le projet, et le film centré sur Rey se retrouve ainsi à nouveau sans scénariste. Pour rappel, ce film devrait sortir en décembre 2026. Il se pourrait toutefois qu'il fasse l'objet d'un report si un nouveau scénariste n'est pas rapidement trouvé. La Force aurait-elle donc quitté le personnage incarné par Daisy Ridley, après la réception très froide de la postlogie ? Difficile à prédire est l'avenir, comme dirait Maître Yoda.

Quoi qu'il en soit, les projets autour de Star Wars, chez Disney comme ailleurs, semblent en ce moment connaître de nombreuses difficultés. La série Acolyte a été annulée après seulement une saison, et Star Wars Outlaws chez Ubisoft est malheureusement un bide intergalactique. Espérons qu'il s'agit seulement d'une perturbation temporaire dans la Force, et que la franchise arrivera à retrouver bientôt ses marques.

Rey n'a décidément pas eu un parcours facile. © Disney

Source : Puck News