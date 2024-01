La saga Star Wars a beau être mythique, qu'on aime ou non, elle est sous le feu des critiques depuis 25 ans et la sortie de la prélogie. Et la dernière trilogie n'a pas arrangé les choses. Heureusement, parfois, il y a un certain consensus comme le long-métrage Rogue One ou la série The Mandalorian. Mais finalement, peu importe les retours, la licence culte est éternelle et a encore une tonne de projets dans les cartons, à l'exception de celui-ci.

Le film Star Wars des créateurs de Game of Thrones dévoilé

La productrice Kathleen Kennedy veille à ce que la franchise légendaire de George Lucas ne s'éteigne jamais. À cet effet, plusieurs nouveaux films et séries Star Wars ont été annoncés l'année dernière. Mais voilà, il arrive aussi que Lucasfilms pose son véto sur certaines idées et les créateurs de la série HBO Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss, le savent mieux que quiconque. Leur long-métrage n'ira pas plus loin que la salle d'écriture, et c'est fort dommage. Dans un entretien, les deux hommes ont exprimé dans les grandes lignes ce qu'ils avaient en tête pour leur Star Wars.

« Nous voulions faire The First Jedi [Les Premiers Jedi]. Pour résumé, nous souhaitions raconter la manière dont l'Ordre Jedi est né, pourquoi il a vu le jour, le premier sabre laser... Et nous avons été profondément énervés quand Rian Johnson a appelé son film Les Derniers Jedi. En l'appelant comme cela, il a complètement détruit le titre évident de ce sur quoi nous travaillions » (via The Hollywood Reporter). Un problème avec Rian Johnson ? Non car le duo et le cinéaste sont visiblement amis dans la vie, et de toute manière, Johnson n'est pas celui qui s'est opposé au film Star Wars de Benioff et Weiss. Les personnes qui ont véritablement balayé le projet se trouvent chez Lucasfilm.

Finalement, Lucasfilm n'a pas voulu faire l'histoire des Premiers Jedi. On avait une idée très spécifique en tête, et ils ont en fin de compte décidé qu'ils n'en voulaient pas. Et nous le comprenons parfaitement. C'est leur entreprise, leur licence, mais nous n'étions pas les droides qu'ils recherchaient. Via The Hollywood Reporter.

Le film Star Wars Les Premiers Jedi complètement abandonné ? Peut-être pas. Lors de l'annonce des prochains longs-métrages, la production a fait savoir que James Mangold (Indiana Jones 5) allait être aux commandes d'un volet sur les origines des Jedi, avec un scénario se déroulant avant les événements de l'Ancienne République.